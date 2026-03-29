מכירת חמץ בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת )

בעוד המערכה הפוליטית סוערת ומתלהטת, נדמה שדווקא ריח המצות המתקרב הצליח להביא רגע של שקט וקדושה למסדרונות הכנסת. הבוקר (רביעי) נערך במשכן הכנסת טקס מכירת החמץ הרשמי, כאשר הגאון רבי דוד לאו, הרב הראשי לישראל, הגיע במיוחד לשמש כשליח למכירה ההיסטורית של חמץ הכנסת.

המעמד התקיים בלשכת מנכ"ל הכנסת, משה (צ'יקו) אדרי, שהוביל את ההיערכות המקיפה לקראת חג הפסח במשכן. כזכור, אדרי, ניצב בדימוס לשעבר ומפקד מחוז ירושלים ותל אביב במשטרה, מונה לתפקיד מנכ"ל הכנסת לאחר עשרות שנות שירות בכירים בביטחון המדינה.

לאחר סיום המכירה המורכבת של חמץ הכנסת, עבר הגר"ד לאו לבית הכנסת שבמשכן, שם המתינו לו עשרות חברי כנסת ועובדים שביקשו למכור את חמצם האישי. במעמד מרומם זה, מסר הרב הראשי דברים חוצבי להבות על משמעות ליל הסדר הגדול. "עלינו לזכור את הבסיס המשותף שלנו", אמר הגר"ד לאו בנאומו. "כשאבותינו עמדו מול ים סוף, למרות הוויכוחים ביניהם, הם בחרו לצעד קדימה יחד. זו הסיעתא דשמיא שמלווה אותנו מאז יציאת מצרים ועד היום". דבריו של הרב הראשי עוררו התרגשות רבה בקרב הנוכחים, במיוחד על רקע התקופה המאתגרת שעוברת על המדינה. המסר של אחדות ושורשים משותפים הדהד בחוזקה במסדרונות הכנסת.

מסורת בלב הסמל

מנכ"ל הכנסת, משה (צ'יקו) אדרי, שהוביל את ההיערכות המקדימה לחג במשכן, הודה לגר"ד לאו על הגעתו וציין כי המנהג הקבוע של מכירת חמץ בכנסת הוא ביטוי להיותה של הכנסת בית וסמל למסורת הדורות.

"אנו נושאים תפילה ומאחלים חג פסח שמח, שקט ובטוח לכל בית ישראל", סיכם אדרי את המעמד המרומם. דבריו משקפים את החיבור העמוק בין המוסד הדמוקרטי לבין המסורת היהודית העתיקה.

יצוין כי מכירת חמץ במשכן הכנסת היא מנהג ותיק שנשמר מדי שנה, המבטא את הזיקה של המוסד הלאומי לערכי היהדות ולמצוות החג. כידוע, הכנסת עברה למשכן הנוכחי בגבעת רם לפני כ-60 שנה, ומאז נשמרת המסורת של מכירת החמץ בהשתתפות הרב הראשי לישראל.

יו"ר התאחדות העובדים הזרים בישראל במכירת חמץ בלשכת הגר"ד לאו ( צילום: באדיבות המצלם )

המעמד בכנסת מצטרף לשורה של אירועי מכירת חמץ שהתקיימו השבוע ברחבי הארץ, כאשר גופים ומוסדות רבים מקפידים על המסורת. בין היתר, קבוצת 'שטראוס' מכרה את החמץ בפני רבני בד"ץ 'העדה החרדית', ויו"ר התאחדות העובדים הזרים בישראל מכר את החמץ בלשכת הגר"ד לאו.

