בני ברק של מעלה: כשריח המצות האפויות כבר נישא באוויר בכל פינה בעיר התורה והחסידות, יצא הצלם אלעזר פיינשטיין לתעד תיעוד ויזואלי מרתק מתוך אחת המאפיות המקומיות בעיר | בתיעודים נראה הקצב המסחרר של אפיית מצות עבודת יד - החל משלב הלישה המהיר, דרך המיומנות המרהיבה של העובדים המעיפים את הבצקים באוויר מצד לצד, ועד לרגע שבו המצות המחוררות נכנסות לתנור האש הלוהט ויוצאות ממנו כשהן מוכנות לליל הסדר (חרדים)
צפו בתיעוד מאווירת ההתעלות והדבקות של ערב חג הפסח בצל קודשו של האדמו"ר מטשארנאביל במרכז החסידות באשדוד • משאיבת ה'מים שלנו', דרך שריפת החמץ ועד לאפיית המצות מצווה בצהרי ערב החג • במהלך האפייה אמר האדמו"ר את ה'הלל' בברכה, כפי המקובל בחסידות מדור דור כי את המנהג לכך קיבל הרה"ק בעל ה'מאור עיניים' זי"ע מאליהו הנביא זכור לטוב (חסידים)
בצילו של זקן הפוסקים בארה"ב: צפו בתיעוד מרהיב מערב החג במעונו של האדמו"ר מסערדאהעלי בבורו פארק • החל מנהירת גדולי הרבנים למכירת החמץ והמכירה לנכרי המיוחס, ועד למעמד שריפת החמץ ואפיית מצות המצווה בצהרי היום בנעימת הלל ודבקות • גלריה (חסידים)
שעות אחדות לפני כניסת חג הפסח בעיר עמנואל, בין הנופים ההרריים המרהיבים, יצאו מאות התושבים - חסידים, ליטאים ובני עדות המזרח, אל מוקדי שריפת החמץ המרכזיים | במעמד מרגש עמדו ילדי עמנואל לצד אבותיהם והשליכו את שאריות החמץ אל האש הבוערת, כשהכל עטוף בנוף הבראשיתי שנשקף מכל עבר | הצלם ארי קופרשטוק מגיש תיעוד מרהיב שתפס בעדשתו את הרגעים הקטנים של המצווה, את הלהבות המלחכות את שאריות החמץ ואת התפילה החרישית של התושבים (חרדים)
סדר יומו של חכם הגאון רבי ניסים בן שמעון בערב החג נפתח בבדיקת חמץ מדוקדקת במעונו באור ליום ארבעה עשר, שם נצפה הרב עובר עם הנר והנוצה על כל פינה בבית מתוך יראת קודש | בבוקר ערב החג הגיע הגר"נ למעמד שריפת החמץ, שם פגש בראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, שהגיע אף הוא לקיים את מצוות "והשבתי" ולשרוף את חמצו בסמוך למעונו של הרב | לאחר שהרב וידאו כי האש כילה את החמץ כליל אמר "כל חמירא" בדבקות מיוחדת (חסידים)
בעוד שבישראל המתיחות הביטחונית בשיאה והתושבים מתעוררים לקול הדי הטילים שנשלחו מארצות אויבנו, בקהילה החרדית במלבורן שבמזרח הרחוק באוסטרליה כבר אוחזים בשיא ההכנות של ערב החג במעמד אפיית "מצות מצווה" לאחר חצות היום |בני הקהילה הגיעו למאפייה כשהם לבושים בבגדי שבת, ותוך אמירת 'הלל' ברוב עם עסקו בעסק המצות בראשות גאב"ד הקהילה, הגאון רבי שלמה קאהן, שגם הוא נטל חלק פעיל בעבודת האפייה (חרדים)
היום יהיה נוח ובהיר, ערב החג יתאפיין באובך כבד ובגשמים מקומיים שיתפשטו לרוב חלקי הארץ. בנחלי המזרח והדרום קיים חשש ממשי לשיטפונות, כאשר הגשם צפוי ללוות אותנו גם במהלך היום הטוב הראשון של החג (מזג האוויר)
תיעוד מיוחד, הרבי מאמשינוב הגיע לאפיית המצות לקראת חג הפסח, שם פשט את בגדי השיראין, עטה בגדי אופים לבנים והתרוצץ כנער צעיר בין התנור לעובדים • האדמו"ר עקב בדריכות ורשם בכתב ידו כל ח"י דקות של אפייה, כדי למנוע כל שמץ חשש חמץ • וגם, החומרה המרתקת של החסידות – מדוע רק הגברים נכנסים למטבח בימי הפסח? (חסידים)
מעמד מרגש במשכן: רב הכנסת ומנכ"ל הכנסת אירחו את הגאון רבי דוד לאו למכירת החמץ המסורתית של הבית | בשיא של האירוע נשא הרב דברי חיזוק על חשיבות האחדות בעם ישראל דווקא בימים אלו, וקרא לשמור על המסורת המשותפת (כנסת)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, תענית בכורות: האם גם נשים מתענות? והאם אפשר להסתפק בשמיעת ה'סיום' בלי לטעום מהסעודה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הסיוט של כל מסדר ארונות מתחיל במגירת הגרביים שהופכת ל"זירת פיגוע" יומיים אחרי פסח, אבל במקום להוציא מאות שקלים על פתרונות אחסון יקרים - התשובה מחכה לכם בפח המחזור. גלו איך חפץ אחד שכולנו זורקים הופך את הבלגן בארון לקטלוג יוקרתי ב-0 שקלים ובאפס מאמץ. ברגע שתנסו את ה"טריק של המכסים", לא תבינו איך לא חשבתם על זה קודם (מאמע, בית)
במרכז החסידות בטבורה של שכונת 'מאה שערים' בירושלים, אפה האדמו"ר מתולדות אהרן את המצות לקראת חג הפסח לבוש בבגדי לבן כנהוג, שעה קלה אחר חצות היום כנהוג | פרחי החסידים שרצו לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר נצפו מטפסים מעל לחלונות ובכל פינה אפשרית | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצות היום של ערב שבת וחג, הגיע האדמו"ר מדנבורנה למעמד אפיית מצות מצווה, במאפייה מקומית שבנהלת אחד מחסידיו | במעמד האפייה נכח גם הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, אב"ד ב"ב שהגיע למקום לאפות מצותיו בהידור רב (חסידים)
בערב החג קלטה עדשת מצלמתו של הצלם שוקי לרר, את האדמו"ר מדושינסקיא מתהלך ברחובות ירושלים כאחד האדם ללא כל מצב מסביבו, לרר מיהר בעקבותיו של האדמו"ר, ותיעדו בעת כניסתו לביקור פתאומי במאפיית המצות של החסידות, שם עקב מקרוב אחר אפיית מצותיו לחג הפסח | בהמשך, תיעד לרר את האדמו"ר מלעלוב אופה את מצותיו בהידור (חסידים)
מראה הוד נסוך על פני האדמו"ר מרחמסטריווקא עת נכנס מידי שנה לאפיית מצות מצווה בערב פסח, האדמו"ר נוהג לחבוש לעת זו שטריימיל ישן וטעמו ונימוקו עמו, השנה הצליח שוקי לרר להשתחל לתוככי המאפייה, ולתעד את הדר צורת קודשו של הרבי, ומגיש תיעוד (חסידים)
בערב פסח אחר חצות היום, נצפה ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, צועד בשכונת 'בית ישראל' אל עבר מאפיית מצות מקומיות, לשם הגיע לאפות מצותיו בהידור רב לקראת חג הפסח | דוד ארזני הצטרף לפמליית ראש הישיבה ומגיש גלריה (חרדים)
בחורי חסידות באבוב 45 שאחזו באמצע עבודות קדחניות לקראת החג, אם זה באפיית מצות, ואם זה בעזרה במטבח בקילופי תפוחי אדמה, הופתעו לראות באמצע עבודתם את מורם ורבם, האדמו"ר מבאבוב 45 שהגיע לחזות מקרוב אחר עבודתם, והאציל עליהם ברכות לרוב (חסידים)