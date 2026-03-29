בפנייה של הרגע האחרון לחברי הכנסת החרדים, אשר אינם רואים עצמם כמחויבים לקואליציה בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס, פנה היום (ראשון) השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לחברי הכנסת החרדים בבקשה שיתמכו בחוק עונש המוות למחבלים.

"מחר חוק עונש מוות למחבלים מגיע למליאה לקריאה שנייה ושלישית, בעזרת השם. ביום שני בערב מדינת ישראל יכולה להיכנס לעידן חדש; היום כבר כולם מבינים שהחוק הזה הוא החוק החשוב ביותר שעלה לכנסת בעשרות השנים האחרונות", אמר השר.

הוא הדגיש כי "בניגוד לעבר, היום גם בשב"כ, גם בצבא, גם במשטרה ובשב"ס ממליצים על החוק הזה ומודים: הוא יפחיד את האויבים שלנו. במיוחד אחרי ה-7/10, חייבים להעביר את החוק הזה. החוק הזה הוא חוק שמאפשר לעם ישראל להתקיים בארצו; החוק הזה הוא חוק שימנע פיקוח נפש של רבים, רבים, רבים."

בן גביר הדגיש כי "כשמחבל בא לרצוח הוא לא מבחין בין חילוני, דתי לאומי, חרדי - הוא בא להרוג את כולנו.

עם ישראל לא יסלח למי שינסה למנוע מהחוק הזה לעבור, עם ישראל לא יסלח למי שיפגע בחוק הזה ולמעשה יחליש את הכוח של עם ישראל בארץ ישראל, לפי תורת ישראל.

מחר, יום שני, חייבים להצביע כולם: חוק עונש מוות למחבלים."

בשלב זה לא ברור אם החוק יחול גם למפרע על מחבלי הנוח'בה, אשר עד כה לא הועמדו למשפט באופן מסודר למרות שביצעו את הטבח הגדול בעם ישראל מאז השואה.