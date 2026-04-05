קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בעקבות המלחמה ולקראת שביעי של פסח: "בנפול אויבך אל תשמח" או "באבוד רשעים רינה"? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
פיניש פסח בכנסת: בעוד תקציב המדינה מאושר בתרגיל פוליטי עוקץ, הכנסת מאשרת סופית עונש מוות למחבלים למרות עתירות בג"ץ. בחזית, צה"ל נערך להריסת כפרי דרום לבנון, בזמן שבסאטמר נרשמת היסטוריה של אחדות ורבני המדינה מכרו את החמץ לנוכרי. חג כשר ודרוך (מעייריב)
למרות שבמשך שנים ראש הממשלה נתניהו התנגד לחוק, שהוצע על ידי השר לשעבר ליברמן, הערב הוא תמך בחוק של סיעת עוצמה יהודית, שעבר כעת בקריאה שניה ושלישית, לקול קריאות המחאה של חלקים באופוזיציה (חדשות, פוליטי)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה במכתב לחברי הכנסת ולחברי הקבינט המדיני ביטחוני, רגעים לפני ההצבעה על חוק עונש מוות למחבלים | במכתבו כותב בן גביר: "אנו ניצבים בפתחו של רגע היסטורי מכונן, רגע בו תיבחן ריבונותה של מדינת ישראל וחוסנה המוסרי של הנהגתה" (פוליטי)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה היום לחברי הכנסת החרדים, מבלי להזכירם באופן מפורש, בבקשה שיתמכו בחוק עונש מוות למחבלים | מחר יעלה במליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית החוק שישלח את המחבלים לגרדום (חדשות)
הוועדה לביטחון לאומי בראשות חה"כ צביקה פוגל אישרה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים לקריאה שנייה ושלישית | עם אישור ההצעה בוועדה, היא תועבר כעת לשולחן הכנסת לאישור סופי, שלאחריו יכנס החוק לספר החוקים של מדינת ישראל (כנסת)
השר לביטחון פנים אומר בעקבות הפיגוע הקשה כי יש לחוקק את חוק עונש מוות למחבלים: "מי שיוצא לבצע פיגוע טרור אנטישמי במטרה לרצוח צריך לדעת שמדינת ישראל לא תאפשר לו להמשיך לחיות ותשלח אותו לגיהנום" (פוליטי)
יו"ר הלשכה לאתיקה, ד"ר יוסי ולפיש, הצהיר: "חל איסור מוחלט על רופאים להשתתף בהוצאות להורג - לרבות הערכת כשירות, מעורבות בהזרקת חומרים, ניטור סימנים חיוניים או מתן ייעוץ טכני". השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר השיב: "אני מכיר רופאים שיתנדבו לעשות זאת" (חדשות)
שינוי כיוון חסר תקדים במערכת הביטחון: ראש השב"כ והרמטכ"ל מסמנים תמיכה בחוק עונש מוות למחבלים, לאחר שנים של הסתייגות - ומבהירים לקבינט כי הכלי עשוי להגביר משמעותית את ההרתעה, לצד ויכוח פנימי על השאלה אם העונש יהיה חובה או מותנה בשיקול דעת | ומה יהיה עם אזרחים יהודים? (אקטואליה)
אחרי שבדגל התורה הודיעו שיצביעו נגד חוק עונש מוות למחבלים שיעלה להצבעה, בהוראת ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, גורמי ימין ואופוזיציה לא 'אהבו' את ההחלטה ותקפו את ח"כ גפני והפוליטיקאים החרדים ש"מתחבאים מאחורי הרבנים" ו"פוזלים לשמאל" | גפני בתגובה: "לא יודעים להתמודד עם השקפת עולמנו" (חרדים, פוליטי)
ראש הישיבה הגר"ד לנדו הורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים | טרם ברור כיצד תפעל סיעת ש"ס | בעבר התבטא הראש"ל הגר"י יוסף נגד החוק והזהיר כי הוא עלול להוביל לכך שכל היהודים בעולם יהיו בסכנה (חרדים)
בוועדה לביטחון לאומי נערך בשעה זו דיון סוער, בנוגע לחקיקת החוק לעונש מוות למחבלים | למרות התנגדות ראש הממשלה לעסוק בחוק בעת שדנים על עסקת טראמפ, בן גביר הבהיר בוועדה כי הוא חושב אחרת | סיקור מהדיון (חדשות, פוליטי)