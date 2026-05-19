חמאס קורא לחטיפת חיילים בתגובה לחוק עונש המוות

הנהגת חמאס ברצועת עזה הפיצה בימים האחרונים מסמך פנימי חריף לפעילי הארגון, בתגובה ישירה לקידום חוק עונש מוות למחבלים בכנסת. על פי דיווח בתאגיד השידור 'כאן', תוכן האיגרת כולל קריאה מפורשת להסלמת הפעילות המבצעית נגד ישראל ולמיקוד מאמצים בחטיפת חיילים, כאמצעי הבלעדי לכפיית עסקאות שחרור של אסירים פלסטינים.

במסמך הרשמי תוקפים בארגון הטרור את החקיקה הישראלית בלשון חריפה במיוחד, ומגדירים אותה כ"חוק פשיסטי שאינו אלא בבואה לטבעו המגואל בדם של כיבוש זה". בהמשך לכך, מובהר לפעילים כי האסטרטגיה היחידה לריקון בתי הכלא היא החזקת בני ערובה ישראלים והפעלת מנופי לחץ על הממשלה בירושלים.

רתימת מורשת המחבלים שחוסלו

כותבי האיגרת רתמו את מורשתם של בכירי הארגון שחוסלו, ובראשם המייסד אחמד יאסין וראש הזרוע הצבאית לשעבר מוחמד דף. "מצוואתו של השייח' האימאם אחמד יאסין, אשר התווה בדם ובאמונה מוצקה את אסטרטגיית 'חטיפת החיילים' כנתיב יחיד לחירות", נכתב בהנחיה שהועברה למחבלים בשטח.

בהמשך האיגרת מופיע אזכור נוסף: "וזכרו את המפקד השהיד מוחמד דף, אשר הפך את שחרור האסירים לדוקטרינת לחימה".

איומים ישירים כלפי ישראל

בחלקה המסיים של האיגרת מופנים איומים ישירים כלפי ישראל מפני השלכות החלת החוק, תוך אזהרה כי פגיעה באסירים הביטחוניים תוביל לפיצוץ אזורי רחב. "כל פגיעה בחייו של אסיר היא נפץ שיחולל התפרצות של הר געש כולל, אשר לא ישאיר דבר ולא יותיר שריד", נכתב במסמך.

בסיום נקראת הזרוע הצבאית של חמאס להעלות את רמת הדריכות ולעבור ל"פעולות אקטיביות", תוך הדגשה כי "החירות נלקחת בכוח הזרוע".

הרקע: אישור חוק עונש המוות

כזכור, הצעת חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית אושרה לאחרונה במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית. 62 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק ו-48 התנגדו. ראש הממשלה נתניהו הגיע להשתתף במיוחד בהצבעה והצביע בעד, למרות שההצעה הייתה עוברת גם בלעדיו.

מפלגת ש"ס הצביעה בעד החוק בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה, לאחר שבוצעו שינויים בנוסח החוק בוועדה. בדגל התורה הוחלט שלא לתמוך, ובאגודת ישראל נעדרו מההצבעה. השר בן גביר אמר לקראת ההצבעה: "ביום הזה אין קואליציה ואין אופוזיציה - יש רק עם אחד שדורש צדק בשמם של אלפי קורבנות יהודים שנרצחו בידי מחבלים נתעבים".