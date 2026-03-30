חוק עונש מוות למחבלים הוא הצעת חוק שמטרתה לאפשר הטלת עונש מוות על מחבלים שביצעו פיגועים קשים במיוחד. ההצעה עוברת תהליך חקיקתי בכנסת ומעוררת דיון ציבורי ופוליטי נרחב בישראל. החוק נדון בוועדה לביטחון לאומי בראשות חבר הכנסת צביקה פוגל, ומקודם על ידי שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר ממפלגת עוצמה יהודית.

התהליך החקיקתי של החוק עבר שלבים משמעותיים בכנסת. הוועדה לביטחון לאומי אישרה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, ולאחר מכן החוק עבר בקריאה ראשונה בכנסת. עם אישור ההצעה בוועדה, היא הועברה לשולחן הכנסת לאישור סופי. התהליך מלווה בדיונים סוערים ובמחלוקות פוליטיות בין סיעות הקואליציה והאופוזיציה.

ההצעה מעוררת מחלוקות פוליטיות ודתיות משמעותיות. חברי הכנסת החרדים, בראשות משה גפני מדגל התורה, הודיעו על התנגדותם לחוק בהוראת ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו. גפני ואריה דרעי נעדרו מהצבעות מסוימות או הצביעו נגד החוק, מה שעורר ביקורת מצד גורמי ימין. אביגדור ליברמן ואיתמר בן גביר תקפו את גפני על התנגדותו, בטענה שהוא "סגר דיל עם הערבים" ו"פוזל לשמאל".

בן גביר, כמקדם המרכזי של החוק, הבהיר כי הוא ממשיך לקדם את החקיקה למרות התנגדות בכירים בממשלה. בדיון בוועדה לביטחון לאומי, בן גביר אמר כי הוא אמר לראש הממשלה בנימין נתניהו "לא" בנוגע לדחיית הדיון בחוק. לאחר אישור החוק בקריאה ראשונה, בן גביר חילק בקלאוות בכנסת לציון האירוע, מה שעורר תגובות מעורבות.

הדיון בחוק מתקיים על רקע מתיחות ביטחונית ופוליטית. חלק מהדיונים התקיימו בעת שהממשלה דנה בעסקת טראמפ ובנושאים ביטחוניים אחרים. למרות זאת, בן גביר והוועדה לביטחון לאומי המשיכו לקדם את החוק, מה שמעיד על החשיבות שהם מייחסים לנושא.

ההשלכות של החוק, אם יאושר, יהיו משמעותיות על המערכת המשפטית והביטחונית בישראל. החוק מעורר שאלות הלכתיות, משפטיות ומוסריות, ומחייב התייחסות לסוגיות של זכויות אדם, הרתעה ביטחונית ועמדות דתיות. הדיון הציבורי סביב החוק ממשיך להתפתח ככל שהתהליך החקיקתי מתקדם.