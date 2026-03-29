בשבוע שעבר הגיעו נציגי פיקוד העורף ומשטרת ישראל למתחם קבר רחל אמנו, במטרה להביא לסגירתו המיידית של האתר, הנקודה היחידה ששמרה על רצף תפילה ולימוד לאורך כל חודשי המלחמה.

מי מפחד מאיראן?

אלפי בני ירושלים של מעלה נהרו בליל שישי האחרון, לבית המדרש הגדול של חסידות דושינסקיא, כדי לשמוע את דרשת שבת הגדול המוקדמת מהראב"ד הפויסק וראש הישיבה, הגאון רבי משה שטרנבוך. במהלך הדרשה - הפתיע הגר"מ את הנוכחים כשחידד את המסר של החזו"א - שאקטואלי מתמיד לימינו אנו. כל הפרטים במהדורת מעייריב המלאה.

חרדים מעונש מוות

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה היום בפנייה של הרגע האחרון לחברי הכנסת החרדים, שכבר לא רואים עצמם כמחויבים לקואליציה בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס, וביקש מהם שיתמכו בחוק עונש המוות למחבלים. הפרטים המלאים - במהדורת מעייריב המלאה.

מקונטיקט ללבנון

הלב נשבר אל מול דמותו של הלוחם שעזב הכל מעבר לים כדי להגן על ארץ אבותיו. משה יצחק הכהן כץ, חסיד חב"ד בן 22 שהגיע מניו הייבן הרחוקה במדינת קונטיקט, נפל בקרב בדרום לבנון – המקום אליו הגיע מתוך שליחות יהודית עמוקה. הוא מצטרף לשורה ארוכה של גיבורים שבדמם משרטטים את גבולות הביטחון של ישראל בימים אלו. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם.

30 יום לשאגת הארי

היום ה-30 למערכה ייזכר כיום שבו הלהבות הגיעו ללב טהראן לצד להבות ענק שחרכו את שמי דרום ישראל. במבצע אווירי אדיר שטרם נראה כמותו, מאות מטוסי קרב של צה"ל פירקו את מערכות ההגנה והטילים של המשטר האיראני, בעוד בישראל נערכים למציאות אסטרטגית חדשה. יומן המלחמה המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.