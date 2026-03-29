בבלי
חדשות עם קנייטש

הסאגה סביב סגירת קבר רחל אמנו: זה הפתרון שהוצב באתר הקדוש | מול חברי הבד"צ ובכירי האדמו"רים והרבנים: הגר"מ שטרנבוך בהצהרה השקפתית | למרות אי חקיקת חוק הגיוס - בן גביר מצפה לעזרת הח"כים החרדים | קרבות דמים בלבנון: משה יצחק הכהן כ"ץ הי"ד | 30 יום ל'שאגת הארי': יומן מלחמה מכל הזירות (מעייריב)

3תגובות

וויין רחל, וויין

בשבוע שעבר הגיעו נציגי פיקוד העורף ומשטרת ישראל ל אמנו, במטרה להביא לסגירתו המיידית של האתר, הנקודה היחידה ששמרה על רצף תפילה ולימוד לאורך כל חודשי המלחמה.

מי מפחד מאיראן?

אלפי בני ירושלים של מעלה נהרו בליל שישי האחרון, לבית המדרש הגדול של חסידות דושינסקיא, כדי לשמוע את דרשת שבת הגדול המוקדמת מהראב"ד הפויסק וראש הישיבה, . במהלך הדרשה - הפתיע הגר"מ את הנוכחים כשחידד את המסר של החזו"א - שאקטואלי מתמיד לימינו אנו. כל הפרטים במהדורת מעייריב המלאה.

חרדים מעונש מוות

השר לביטחון לאומי פנה היום בפנייה של הרגע האחרון לחברי הכנסת החרדים, שכבר לא רואים עצמם כמחויבים לקואליציה בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס, וביקש מהם שיתמכו בחוק עונש ה. הפרטים המלאים - במהדורת מעייריב המלאה.

מקונטיקט ללבנון

הלב נשבר אל מול דמותו של הלוחם שעזב הכל מעבר לים כדי להגן על ארץ אבותיו. משה יצחק הכהן כץ, חסיד חב"ד בן 22 שהגיע מניו הייבן הרחוקה במדינת קונטיקט, נפל בקרב בדרום לבנון – המקום אליו הגיע מתוך שליחות יהודית עמוקה. הוא מצטרף לשורה ארוכה של גיבורים שבדמם משרטטים את גבולות הביטחון של ישראל בימים אלו. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם.

30 יום לשאגת הארי

היום ה-30 למערכה ייזכר כיום שבו הלהבות הגיעו ללב טהראן לצד להבות ענק שחרכו את שמי דרום ישראל. במבצע אווירי אדיר שטרם נראה כמותו, מאות מטוסי קרב של צה"ל פירקו את מערכות ההגנה והטילים של המשטר האיראני, בעוד בישראל נערכים למציאות אסטרטגית חדשה. יומן המלחמה המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
בן גביר מסית ומדיח צריך להבהיר לו שהתורה קודמת לכל רווח פוליטי כזה או אחר הוא והציבור שתומך בו כנראה שכחו מה זה סנהדרין
יהושע
גם לחכי"ם החרדים צריכים להזכיר שחובת המחאה אינה רק בעולים להר הבית בניגוד להלכה אלא גם בשרים ובפרט רה"מ שמחללים שבת וזה יותר חשוב מלהתחנף לביבי
אנונימי
1
למרות שאנו במעמקי הלב רוצים עונש מות למחבלים מ"מ רצוננו וחובתנו היותר גדולה היא להישמע לדעת תורה הוי אומר למרנן ורבנן גדולי הדור שהביעו דעה נחרצת נגד חוק עונש מות למחבלים עצוב מאוד שאת בן גביר זה לא מענייו והגיע הזמן שבוחריו יבינו שכעת הם תומכים בחוק הוא נגד דעת תורה
יהודי אמיתי

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר