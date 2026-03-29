משה יצחק הכהן כ"ץ הי"ד

משה יצחק הכהן כ"ץ ז"ל היה חייל בצבא הגנה לישראל שנפל בקרב במהלך מבצע שאגת הארי בדרום לבנון. נפילתו מהווה חלק מהמחיר הכבד ששילמו חיילי צה"ל במהלך הלחימה בזירה הצפונית, והיא מצטרפת לשורה ארוכה של חללים שהקריבו את חייהם למען הגנת מדינת ישראל ואזרחיה.

מבצע שאגת הארי היה מבצע צבאי שהתקיים בדרום לבנון במסגרת הפעילות המבצעית של צה"ל בזירה הלבנונית. המבצע כלל פעולות קרקעיות ואוויריות נגד ארגוני טרור הפועלים מדרום לבנון, ובמהלכו נפלו מספר חיילים בקרבות קשים. הלחימה בשטח הלבנוני התאפיינה בתנאי שטח מורכבים ובאתגרים מבצעיים משמעותיים.

זכרם של החללים, ובהם משה יצחק הכהן כ"ץ, מונצח במסגרת אירועי הזיכרון הלאומיים ובטקסים המתקיימים למען שמירת זכר הנופלים. משפחות השכולות ממשיכות לשאת את כאב האובדן, ומדינת ישראל מכבדת את זכר החללים ומעניקה תמיכה למשפחותיהם.

הקרבה של חיילי צה"ל בזירה הצפונית משקפת את המחויבות העמוקה של לוחמי ישראל להגנת המדינה ואזרחיה. כל חלל הוא עולם ומלואו, ונפילתו משאירה חלל בלב המשפחה, החברים והעם כולו. זכרם של הנופלים מהווה מקור השראה לדורות הבאים ומזכיר את המחיר הכבד של הביטחון והחירות.