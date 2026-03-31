קבר רחל אמנו הוא אחד המקומות הקדושים המרכזיים לעם ישראל, הממוקם בבית לחם. המקום משמש כאתר תפילה מרכזי שאליו מגיעים אלפי מתפללים מדי יום, במיוחד ביום ההילולא בי"א בחשוון, כאשר המוני יהודים מגיעים לשפוך ליבם ונפשם ליד ציונה של רחל אמנו. המתחם מנוהל על ידי המשרד לשירותי דת ומאובטח על ידי כוחות הביטחון, והוא מהווה מעוז תפילה רציף לכלל ישראל.

בשנים האחרונות עבר המקום שדרוגים משמעותיים, כולל חיבור המתחם לירושלים באמצעות עירוב שבת קבוע המאפשר למתפללים הירושלמים להגיע אליו ברגל בשבת ובחג. המהלך ההלכתי בוצע בשיתוף עיריית ירושלים, הרבנות והמועצה הדתית, והוא מהווה פריצת דרך משמעותית המקלה על הגעת המתפללים למקום. בנוסף, יושמה תכנית חדשה לשדרוג המתחם הכוללת שיפור מערך התחבורה, הקמת מדרכה להולכי רגל, תחנת אוטובוס חדשה ומבנה שירותים מודרני.

במהלך תקופות מלחמה ומשברים ביטחוניים, קבר רחל ממשיך לשמש כמוקד תפילה מרכזי. במבצע "שאגת הארי" התעורר ויכוח סביב סגירת המקום, כאשר כוחות הביטחון הגיעו לסגור את המעוז האחרון שנותר פתוח בתפילה רציפה. לאחר מאבק עיקש של הנהלת המקום ובהתערבות מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, הוצבו מיגוניות והמקום נפתח מחדש תחת מגבלות, מה שמדגיש את החשיבות המיוחדת של המקום בעיני הציבור החרדי והדתי.

ביום ההילולא בי"א בחשוון מגיעים למקום אלפי מתפללים, ביניהם גדולי תורה ומקובלים. הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת "נהר שלום", הגיע יממה אחרי ההילולא יחד עם מאות מתלמידיו, שם אפר על ראשו וערך תיקון חצות ותפילה לשחרור העצורים וביטול גזירת הגיוס. גם האדמו"ר מגור פקד את המקום לאחר 29 שנים, ביום הבהיר - כ"ט באייר, יום הולדתו, מה שעורר התרגשות רבה בקרב אלפי חסידי גור.

המקום מושך גם את גדולי התורה מעולם הישיבות. הגאון רבי שרגא שטיינמן, חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבה, הגיע לתפילה במקום בשיא חמת המלחמה, שם העתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט, תוך שהוא מודה להשי"ת על כל החסדים והרחמים. מרן הגר"א סאלים, ראש הישיבה, קרא לקביעת יום צום ותפילה בהיכלי הישיבות, עם מעמד מיוחד בכותל המערבי, נוכח הדיונים המכריעים בעניין חוק הגיוס.

המתחם מתמודד עם אתגרים תפעוליים בשל הביקוש הרב. במשטרה מדווחים כי בימי ההילולא המתחם מגיע לתפוסה המרבית המותרת, ולעיתים משתתפים מנסים להיכנס בכוח למתחם הקבר כשהוא עמוס. בנוסף, צוותי איחוד הצלה מוצבים במקום ומעניקים סיוע רפואי במקרי חירום, כפי שקרה כאשר הצילו את חייה של נערה בת 18 שפיתחה תגובה אלרגית מסכנת חיים.

השינויים והשדרוגים במתחם עוררו גם מחלוקות. ראש עיריית ביתר שיגר מכתב זועם על סגירת קבר רחל לתפילה בעקבות שיפוצים נרחבים במקום, תוך שהוא משתף במקרה אישי שהיה לו כשהגיע להתפלל במקום. התכנית החדשה לשדרוג, הכוללת איסור כניסה לרכבים פרטיים, צפויה לעורר הפגנות מצד גורמים המתנגדים לשינויים במתחם, אך היא נועדה לשפר את חוויית המבקרים ואת הבטיחות במקום.