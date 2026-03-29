דרשת שבת הגדול היא מסורת עתיקת יומין המתקיימת מידי שנה בשבת שלפני חג הפסח, או בשבת הקרובה ביותר לחג. במסגרת דרשה זו, רבנים ופוסקים מרכזיים בקהילות השונות מרחיבים בהלכות פסח, בסוגיות מורכבות הקשורות לחג, ובמסרים רוחניים לקראת יציאת מצרים. הדרשה נחשבת לאחד המעמדים החשובים ביותר בשנה, ומושכת המוני מאמינים המגיעים לשמוע את דבר ה' מפי גדולי התורה.

בשנים האחרונות, דרשות שבת הגדול זוכות לעניין רב ומושכות קהל נרחב במיוחד. הגאון רבי משה שטרנבוך נשא דרשה מוקדמת בליל שישי בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות דושינסקיא, בה עסק בנושאים הלכתיים ובענייני השעה. הגאון רבי יהודה סילמן, הראב"ד, מסר דרשה מרכזית בקהילת "בית השם" ובהיכל בית הכנסת המרכזי ברמת אלחנן בבני ברק, בפני המוני בני תורה. גם הרב חיים יצחק אייזיק לנדא, רב העיר בני ברק, נשא דרשה מסורתית בבית הכנסת של חסידות מכנובקא בעלזא, במעמד המוני תושבי העיר.

המסורת של דרשת שבת הגדול מקורה בתקופת הראשונים, כאשר הרבנים היו מקדישים את השבת שלפני הפסח להדרכת הקהל בהלכות החג המורכבות. הדרשה כוללת הסברים מפורטים על דיני ביעור חמץ, כשרות כלים לפסח, סדר ליל הפסח, והלכות נוספות הייחודיות לחג. במהלך הדורות, הדרשה התפתחה והפכה למעמד מרכזי בו גדולי ישראל מפלפלים בסוגיות עמוקות ומעבירים מסרים חשובים לקהל הרחב.

בחסידויות שונות, דרשת שבת הגדול מתקיימת במתכונת מיוחדת. האדמו"ר מסאטמר, למשל, מקיים שיעור הכנה מיוחד עם בחורי הישיבה לפני הדרשה המרכזית, במהלכו הוא מפלפל בסוגיה שתעמוד במרכז הדרשה. מאות בחורים זוכים להתפלפל עם האדמו"ר ב'ריתחא דאורייתא', ולאחר מכן האדמו"ר נושא את הדרשה המרכזית בהיכל בית המדרש הגדול בקריית יואל, במעמד אלפי חסידים.

הדרשות מתקיימות לרוב בליל שישי או במוצאי שבת, כאשר רבים מהרבנים מקדימים את הדרשה לליל שישי מטעמי נוחות ובטיחות. במקרים מסוימים, כמו בבני ברק, הדרשות מתקיימות במתחמים מוגנים, המאפשרים לקהל הרחב להגיע ולשמוע את דברי התורה בבטחה. הדרשות משלבות פלפול הלכתי עמוק, מסרים רוחניים, ולעיתים גם התייחסות לענייני השעה מנקודת מבט תורנית.

נוכחותם של אדמורי"ם וגדולי תורה בדרשות אלו מעידה על חשיבותן המיוחדת. בדרשה של הרב לנדא בבני ברק, למשל, נכחו האדמו"רים ממחנובקא בעלזא ואנטניא, וכן בנו של האדמו"ר מתולדות אהרן. נוכחות זו מדגישה את מעמדה של דרשת שבת הגדול כאחד ממעמדי השיא בלוח השנה היהודי, המאחד את כלל ציבור שומרי המצוות סביב לימוד התורה והכנה לחג הפסח.