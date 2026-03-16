ריתחא דאורייתא הפלפול המרתק של האדמו"ר מסאטמר עם הבחורים לקראת דרשת 'שבת הגדול' כמדי שנה, לקראת דרשת 'שבת הגדול', הגיע האדמו"ר מסאטמר למסור שיעור הכנה מיוחד בהיכל הישיבה הגדולה בקרית יואל | במהלך השיעור הרחיב האדמו"ר בסוגיה המרכזית, שבה יפלפל בדרשתו הצפויה, כאשר מאות הבחורים זוכים להתפלפל עם האדמו"ר ב'ריתחא דאורייתא' לאחר השיעור | את הדרשה המרכזית של שבת הגדול, ימסור האדמו"ר המשמש כרב העיר קריית יואל שבמונורו, בהיכל בית המדרש הגדול, במעמד אלפי חסידים שינהרו לשמוע את דבר ה' ברמה (חסידים - עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים בבלי | כ"ז באדר | 16.03.26