חיזק את ידי העסקנים תנופת הבנייה בבלומינגבורג | הרבי מסאטמר סייר בפרויקטים החדשים האדמו"ר מסאטמר שוהה בימים אלו למנוחה במעונו בקריית 'יטב לב' בבלומינגבורג, שם הוקמה בשנים האחרונות קהילה משגשגת של חסידי סאטמר | במהלך הימים האחרונים יצא הרבי לסיור שטח נרחב בין שלל פרויקטי הבנייה והמתחמים החדשים הנבנים כעת ברחבי השכונה כולה | הרבי עקב מקרוב אחר קצב התקדמות הקמת מבני המגורים המיועדים למאות משפחות החסידים, וקיבל סקירות מפורטות מהיזמים ומהעוסקים במלאכה הפועלים ללא לאות להרחבת גבולות היישוב (חסידים)