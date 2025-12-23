האדמו"ר מסאטמר שוהה בימים אלו למנוחה במעונו בקריית 'יטב לב' בבלומינגבורג, שם הוקמה בשנים האחרונות קהילה משגשגת של חסידי סאטמר | במהלך הימים האחרונים יצא הרבי לסיור שטח נרחב בין שלל פרויקטי הבנייה והמתחמים החדשים הנבנים כעת ברחבי השכונה כולה | הרבי עקב מקרוב אחר קצב התקדמות הקמת מבני המגורים המיועדים למאות משפחות החסידים, וקיבל סקירות מפורטות מהיזמים ומהעוסקים במלאכה הפועלים ללא לאות להרחבת גבולות היישוב (חסידים)
סיום מרומם לימי החנוכה בחצר הקודש סאטמר: אלפים השתתפו במעמד ההדלקה האחרונה • מסיבת לחיים ומגבית קודש לביצור מוסדות 'יטב לב' בעיר התורה • המשא המעורר של האדמו"ר לחיזוק לומדי התורה בטהרה | צפו בתיעוד (חסידים)
בישיבה קטנה 'יטב לב' סאטמר בירושלים נערך מעמד סיום מסכת גיטין בשילוב חלוקת תעודות ופרסים למצטיינים | בסיום המעמד פצחו הבחורים בריקודי שמחה עם הריקוד המסורתי של הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, לאות אחדות והתלהבות בעבודת ה' | צפו בתיעוד שמגיש הצלם שמואל דריי (חסידים - עולם הישיבות)
היום לפני 167 שנים בדיוק, התחיל הגה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים למלא את תפקידו כרבה של סיגט - שם ייסד ישיבה על דרכי החסידות והעמיד מאות תלמידים, חלק מהם נעשו במשך השנים רבנים בעיירות הונגריה (היסטוריה)
ביקור הוד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר, במוסדות סאטמר המתנוססים לתפארה בקריית 'יטב לב' בבלומינגבערג | עם הגעתו של האדמו"ר, קידמו את פניו בשירה ובזימרה ילדי החמד | בהמשך הסב האדמו"ר למסיבת קבלת פנים מפוארת, שם נשא מדברות קודשו לפני ילדי החמד | צפו בתיעוד ענק מהביקור המרומם שחיזק את כל בני הקהילה, והותיר רושם עז (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר ערך את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל ה'קדושת יום טוב' מסיגעט זי"ע, בשילוב 'דינר השנתי' לטובת מוסדותיו הק', בשכונת 'ייטב לב' בבלומינברג | הדינר נערך באולם 'עטרת פעסיל לאה' בהשתתפות כל בני הקהילה (חסידים)
בהיכל בית המדרש ד'קהל ייטב לב' דחסידי סאטמר בווילאמסבורג התאספו זקנים ונערים, בני תשחורת לצד בעלי בתים חשובים, למבחן הכללי הראשון במסגרת חבורת 'זכרו', על מסכת 'בכורות' | מטרת החבורה היא להעמיד את כל הציבור בכור המבחן על כל הש"ס תוך שנים ספורות | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)