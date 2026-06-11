בעקבות אי הוודאות במצב הבטחוני ועקב החשש הגדול מחידוש המלחמה עם איראן, והפחד אצל מחזרתם של ירי הטילים לארה"ק, ובעקבות מה שראו עינינו בסבבים הקודמים, עורר בימים האחרונים חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, באחד משיעוריו את חשיבות הלימוד ברציפות ללא הפסקות לשמיעת חדשות ונייעס, בעודו תולה בכך את נפילות הטילים שאירעו בעיר בני ברק, משום ש'אם יש חורים ורסיסים בלימוד, אז גם יש חורים ורסיסים בהגנה'.

להלן דבריו המלאים של הגר"י זילברשטיין:

"ברחוב מהלכת קצת שמועה לא טובה, כולם באים ושואלים שאלה. שידוע ומפורסם בשם ה'חזון איש' שאמר שבבני ברק לא יהיה פצצות, כי בני ברק שמורה ונשמרת. ושואלים כולם שהיום אנחנו רואים לא ככה, רואים שהיו בכמה בתים נפילות, ואמנם ברובם לא מתו, אבל היו רסיסים רציניים. ושואלים כולם האם ההבטחה של ה'חזון איש' שבבני ברק לא יהיה פצצות התבטלה?

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"אני חושב שיש קצת להשיב, לא הרבה אבל קצת יש להשיב. אדם שלומד תורה, יש לו לדעת שכשהוא לומד, הוא פורש עליו ומעל כל בני עירו הגנה מושלמת של תורה, וזה מציל מכל רעה, כמו שאמרו במסכת סוטה (דף כא ע"א), שהתורה מגנא ומצלא, התורה מגינה ומצילה אותנו.

"ושאלו את גיסי שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל במלחמת המפרץ האם לצאת מבני ברק? אז הוא אמר שמסופר בנביא (מלכים ב, ו טו-יז) שמלך ארם שלח צבא שלם כדי לתפוס את אלישע: 'וַיַּשְׁכֵּם מְשָׁרֵת אִישׁ הָאֱלֹקִים לָקוּם וַיֵּצֵא וְהִנֵּה חַיִל סוֹבֵב אֶת הָעִיר וְסוּס וָרָכֶב וַיֹּאמֶר נַעֲרוֹ אֵלָיו אֲהָהּ אֲדֹנִי אֵיכָה נַעֲשֶׂה: וַיֹּאמֶר אַל תִּירָא כִּי רַבִּים אֲשֶׁר אִתָּנוּ מֵאֲשֶׁר אוֹתָם: וַיִּתְפַּלֵּל אֱלִישָׁע וַיֹּאמַר ה' פְּקַח נָא אֶת עֵינָיו וְיִרְאֶה וַיִּפְקַח ה' אֶת עֵינֵי הַנַּעַר וַיַּרְא וְהִנֵּה הָהָר מָלֵא סוּסִים וְרֶכֶב אֵשׁ סְבִיבֹת אֱלִישָׁע'.

"ומי זה המגינים של אלישע? התורה שלמד, זה מה שהגן עליו, וגם היום מגינים על העיר מליוני דפי גמרא, אלא שאין לנו את הנביא שיפקח לנו את העיניים.

"כל הדברים האלה הם טובים כשהכל הולך למישרין, אבל כשיש בינינו אנשים שבשעה שיש חדשות, אז באמצע לימוד הגמרא, הם פותחים את החדשות לשמוע, מה אמרו ברדיו או בקווי הנייעס. זה קצת פגיעה! לא לזה התכוין אלישע הנביא שדיבר על המגינים....,

"בתוך עמי אנוכי יושבת, ואני רואה ויודע שלומדים טוב ב"ה, אך בכל זאת כשיש עדכון חדשות, ומגיע שם לשעה שבע שמונה, הוא באמצע הלימוד, והוא פותח לשמוע מה החדשות, זה כבר לא בדיוק מה שכתוב בנביא, ולא על זה התכוונו רבותינו. הוא אמנם חושב שהוא לא מפסיק הרבה, רק לשמוע קצת חדשות, חדשות קצרות, קורץ און שארף, אך הדבר הזה פוגע, כך אני חושב. ואין את הבטחה של ה'חזון איש'.

"אמנם הוא אדם שלומד תורה, הוא יושב ולומד, אז הקב"ה שומר עליו יותר מאחרים, אבל להגיד שלא יהיה שום פגע זה קשה להגיד, כיוון שהתורה שלו היא נלמדת לא כפי שהקב"ה רצה. יש שם כמה חורים קטנים, יש חורים קטנים בתפילה שלו, בלימוד שלו, אז לכן יש גם חורים קטנים בהגנה עליו. אם יש חור בלימוד, אז יש פצצות גם כן בחור. ללמוד תורה זה נקרא אין חדשות, אין ישנות, יש רק דבר אחד: ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד.

"זו התשובה שאני משיב לכל אלו ששואלים אותי על הפצצות שהם מחריבות, כי זה כבר לא בדיוק מה שהקב"ה אמר. הקב"ה אמר מי שישמור שבת ומי שישמור על התורה ומי שיקיים את התורה, ולקיים התורה זה נקרא ללמוד תורה ללא הפסקה באמצע, אבל אתה מפסיק באמצע, הפסקה קטנה לשמוע רק את עיקרי חדשות, לא את הכל. עיקרי חדשות זה חור. יש חור בשמירה, יש חור בהגנה, אז יש חור גם בפצצות. ואמנם ברוך השם אין כ"כ אסונות כמו במקומות אחרים, אבל זה לא אותו דבר שעליו דיבר הקב"ה".

דבריו של הגר"י זילברשטיין מעוררים הדים רבים בעולם התורה, כאשר רבים שמו דגש על התייחסותו ל'קצת חדשות, חדשות קצרות', בעודו רומז גם לקווי הנייעס הכשרים שאינם מאריכים בעדכונים במשך היום אלא רק במהדורות קצרות ומתומצתות, אך כאשר הדבר גורם להפסקה באמצע לימודו, יש בזה פגם גדול בהגנה העילאית של התורה על לומדיה.