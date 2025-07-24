בעקבות חוסר הוודאות במצב הבטחוני, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין מסר שיחה נוקבת: "מי שמפסיק באמצע הגמרא לשמוע 'עיקרי חדשות', יוצר חור בשמירה על העיר" • מדוע הבטחת ה'חזון איש' לא התקיימה במלואה בסבבים האחרונים ומה חלקם של קווי הנייעס? • הדברים המלאים (חרדים)
חברת ‘ימות המשיח’ טענה ללשון הרע חמור נגדה, לאחר שהאשימה את החברה המתחרה, בהפעלת קווים קוליים ובפיזור פאשקווילים | "ככל שיתעוררו מחלוקות עתידיות לרבות בשאלת הפיצוי בגין אי-הסרת קווי לשון הרע – הן יתבררו במסגרת דין תורה, ולא בערכאות" | מהלך הדיון, והכרעת שופטי ביהמ"ש: הפרטים המלאים (חרדים)
בימים האחרונים נרשמה טלטלה של ממש בעולם קווי התוכן והנייעס החרדיים כאשר ביטול דמי הקישוריות עליו הכריזו במשרד התקשורת כבר לפני חודשים ארוכים יצא לדרך, ומי שניזוק מכך בעיקר אלו האזרחים החרדים שצורכים מידע ותקשורת דרך שיחות לקווים ייעודיים (חרדים)