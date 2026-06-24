כוננות שיא בחצרות הקודש: לקראת השעה 16:00 היום (רביעי), תצא לדרכה מחאת הרכבים הגדולה - מפגן כוח אדיר וחסר תקדים, שישתק את עורקי התחבורה הראשיים במדינה למען עולם התורה.

אלפי בעלי רכבים מכל העדות, החוגים והפלגים, ייצאו בשיירות מאורגנות ומתוזמנות מ-19 מוקדים שונים מקצה הארץ ועד קצה, ויעשו את דרכם בזעקת מלחמה אל עבר בית הכלא הצבאי 'כלא 10'. המפגן הדרמטי, שנועד להרעיד את אמות הסיפים של שלטונות הרשע, יישא את ההכרזה החד משמעית שתהדהד בראש כל חוצות: "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!".

המחאה הלוחמנית נערכת לנוכח עליית המדרגה והחרפת רדיפת לומדי התורה, כאשר אברכים ובחורי ישיבות יקרים נעצרים ונחטפים בשל דבקותם המוחלטת בלימוד התורה הקדושה, ומושלכים אל מאחורי סורג ובריח בכלא הצבאי.

הפקודות בקווים הפנימיים של חצרות הקודש

לקראת מחאת הענק הצפויה: הוועדה המארגנת פרסמה רשימת הוראות לנהגים חיים כהן | 23.06.26

ל'בבלי' נודע כי הקווים הפנימיים הסגורים של חצרות החסידים הגדולות – המשמשים כצינור המידע האותנטי היחיד של הציבור החרדי, בהיותם חסומים לכל קווי הנייעס החיצוניים, נרעשו ביום האחרון עם פקודות והוראות קודש נחרצות להצטרף בהמונים למחאת הרכבים:

בחצר הקודש בעלזא פנו בקריאה נרגשת לכלל החסידים לצאת בשיירות מכל הערים החרדיות ולהכריז בראש כל חוצות כנגד הפגיעה בעולם התורה. בחסידות אף פתחו שלוחה מיוחדת – שלוחה מספר 1 ב'קול בעלזא' – בה יכול כל חסיד להירשם באופן מיידי לשיירות הרכבים.