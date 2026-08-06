מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה (צילומים: באדיבות הקעמפ של ישיבת מאור התלמוד)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה (צילומים: באדיבות הקעמפ של ישיבת מאור התלמוד)

רגע לפני שניתן לכם הצצה חסרת תקדים בתקשורת החרדית - נקדים, שברוב עולם הישיבות, הקעמפ השנתי שנערך בבין הזמנים אב מידי שנה, הוא חלק אינטגרלי מהלימודים בישיבה. הבחורים מגיעים משוחררים, ולמרות נוכחות ראשי הישיבה ורבני הישיבה ומשפחותיהם - האווירה קלילה ומשוחררת.

הקעמפים הם גם אחת מההוכחות לקשר העמוק של בחורי הישיבותצ עם התורה כשכל יום במהלך הקעמפ נפתח בסדר א' לאורך כל שעות הבוקר. בכל הקעמפים - הבחורים נהנים ממגרשי ספורט של כדורגל וכדורסל, חדרי משחקים הכוללים משחקי שולחן כמו טניס, סנוקר וכדורגל שולחן.

לרוב - פועל קיוסק נייד ומיוחד לאורך כל ימי הקעמפ במסגרתו החבורים יכולים לרכוש פחיות שתיה, סיגריות וחטיפים. הבחורים נהנים במהלך ימי הקעמפ מארוחות גורמה מושקעות - הרבה מעבר לרמת האוכל הממוצעת בעולם הישיבות. גם בישיבות בהם נהוגה שיטת חינוך משטרית - במהלך הקעמפ אין משטר - אם כי הבחורים נדרשים לא לחצות קווים אדומים בתחום המוזיקה ופגעי הטכנולוגיה.

נקודה מעניינת - למרות העובדה שאין חוק גיוס וכל בחורי הישיבות למעיישה עריקים - חברי הכנסת החרדים שהופיעו בקעמפים - התקבלו בכבוד והערכה - ללמדכם על הניתוק המציאותי בשטח מבועת התקשורת והטוויטר וקבוצות הווטסאפ.כך היה עם אורי מקלב בבית מתת ובישיבות נוספות. עם פינדרוס במאירוביץ', וולפסון, מאור התורה ועוד ישיבות, וכך התרחש עם עוד חברי כנסת מהמפלגות החרדיות. מעניין.

ועכשיו - אתם מוזמנים לצלול פנימה - לעומק עולם הקעמפים כשאנחנו נהיה כאן עם דוגמית מששה קעמפים שונים. נגלה יחד - באיזה קעמפ חולקו סיגריו בחינם והיכן עישנו דווקא נרגילות.. כמה שילם כל בחור עבור הקעמפ - והאם משתלם ללמוד בסוף זמן בישיבות?

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, בהגשת איצלה כץ, ותגלו מה התרחש באמת בקעמפים של ישיבות בית מתתיהו, אור אלחנן, מאור יצחק (חמד), מאור התלמוד, כנסת יחזקאל (אטינגר) ונתיבות חיים (דרוק - מאירוביץ').

תודה מיוחדת לבה"ח ברקוביץ' (הבן של שי) על העזרה בהכנת הכתבה. בהצלחה בעלייה לישיבה גדולה החשובה שגם סוקרה בהרחבה כאן במהדורה.