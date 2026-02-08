בהיכלי הישיבות נערכים בימים אלו לקראת חג יום מתן תורתנו, ובישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות הופיע אמש הגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה', למסור משא חיזוק והכנה לפני תלמידי הישיבה | עם הגעתו אל ההיכל, קיבלו את פניו ברוב כבוד ויקר ראשי הישיבה, ובראשם חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אברהם יצחק קוק | לאחר שעה ארוכה של שיחת קודש נלהבת, בה הלהיב ראש הישיבה את הבחורים בדברי חיזוק והתעלות לקראת קבלת התורה, נפרדו גדולי התורה לשלום | קהל התלמידים ליווה את האורח הנעלה בצאתו מהישיבה בתחושת רוממות והתעלות לקראת החג הקרב ובא (עולם הישיבות)
בשיחת חיזוק שמסר בהיכל ישיבת 'מאור התלמוד' ועסקה בעיקר בסוגיית הגיוס לצה"ל, התריע הגאון רבי יהושע איכנשטיין מפני גיוס למסלולים החרדים בצה"ל, כשלדבריו, מי שמתגייס לשם אולי נכנס חרדי אבל לא יצא חרדי | בהמשך, הוא חשף פרטים משיחה שקיים עם בכיר בצה"ל על גיוס החרדים, תקף את המדינה שכבר אינה דמוקרטית בגלל שמנסה לכפות עלינו את הגיוס, והשיב על השאלה: האם מותר לשוחח עם בן ישיבה שהתגייס? | צפו (עולם הישיבות)
מדי ערב בחג החנוכה, ראש ישיבת "מאור התלמוד" ברחובות, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר מועצת גדולי התורה, מדליק שלוש חנוכיות - בישיבה, בחדרו בישיבה ובביתו | את ההדלקות מלווים תלמידי הישיבה, שמצטופפים לחזות בזיו פניו של ראש הישיבה בעת ההדלקה ולאחר מכן אף פוצחים בשירה וריקודים | צפו בתיעוד המיוחד (עולם הישיבות)
מאות תלמידי ישיבת "מאור התלמוד" ברחובות התאספו במוצאי השבת, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק וכל רבני הישיבה למעמד מרגש של סיום מסכת פסחים שנלמדה ע"י בני הישיבה, לע"נ הרב יצחק ליפל ז"ל, אביו של אחד מבני החבורה | במהלך המעמד הושקה תכנית "תלמודו בידו" לעידוד כתיבת חבורות ומסירתם ע"י בני הישיבה | תיעוד מיוחד (עולם הישיבות)
ערב יום הכיפורים ערך ראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר המועצת הליטאית, את מנהג הכפרות בתרנגול - ולאחר מכן נכח במעמד השחיטה וקיים מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד הנדיר (עולם הישיבות)
אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)