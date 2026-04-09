בין הזמנים הוא הכינוי לתקופת החופש בעולם הישיבות. במחזור הלימודים של עולם הישיבות קיימים 3 תקופות בין הזמנים. הראשונה - בין הזמנים של סוכות. היא מתחילה במוצאי יום כיפור ומסתיימת בראש חודש חשוון עם תיחת זמן חורף.

בין הזמנים השני והארוך ביותר הוא בין הזמנים ניסן - הוא מתחיל בראש חודש ניסן מיד אחרי זמן חורף, והוא מסתיים בראש חודש אייר עם פתיחת זמן קיץ.

בין הזמנים השלישי והעיקרי הוא בין הזמנים אב - הוא נפתח במוצאי תשעה באב עם סיומו של זמן קיץ, והוא נמשך עד ראש חודש אלול - עם פתיחת זמן אלול המסמן גם את פתיחתה של שנת לימודים חדשה