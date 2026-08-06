איצלה כץ במהדורה מיוחדת - שכוללת הצצה מרתקת וחסרת תקדים לעולם הקעמפים בישיבות. אנחנו הולכים לצלול ללו"ז המלא של הקעמפים - מהתחרויות המרתקות, המילגות, המנצחים, העלויות - והבחורים שמארגנים את כל הטוב הזה. אל תלכו לשום מקום (מעייריב)
ביקור של רוממות במושב חמד | האדמו"ר מנובומינסק הגיע למסור שיחת חיזוק בישיבת 'מאור יצחק', לבקשת ידידו ראש הישיבה הגר"מ יעקבזון • לאחר השיחה וה'לחיים' המיוחד, הביע האדמו"ר את התפעלותו העמוקה מאווירת הרוממות ומהרמה הגבוהה של הבחורים ששוחחו עמו בלימוד, וציין לשבח את המקום הנעים והשקט המאפשר לשקוע בתורה במנוחת הנפש הרחק משאון הכרך • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)