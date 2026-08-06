איצלה כץ במהדורה מיוחדת - שכוללת הצצה מרתקת וחסרת תקדים לעולם הקעמפים בישיבות. אנחנו הולכים לצלול ללו"ז המלא של הקעמפים - מהתחרויות המרתקות, המילגות, המנצחים, העלויות - והבחורים שמארגנים את כל הטוב הזה. אל תלכו לשום מקום (מעייריב)
אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)