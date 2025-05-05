ישיבת נתיבות חיים היא מוסד תורני ותיק ונחשב הפועל בבית שמש, בראשות הרב אלעזר מאירוביץ' והרב ישראל מאיר דרוק. הישיבה ידועה כאחת הישיבות המובילות והמוערכות בציבור החרדי, ומהווה מרכז תורני חשוב המושך תלמידים רבים המבקשים להעמיק בלימוד התורה ברמה גבוהה.

בהתפתחות משמעותית, הישיבה הוותיקה שפעלה במשך שנים רבות בבני ברק, החלה בהרחבה משמעותית עם פתיחת סניף ירושלמי. הסניף החדש החל לפעול במתכונת קיבוץ כבר מתחילת זמן חורף, וצפוי לקיים רישום ולפתוח שיעור א' חדש לקראת זמן אלול הקרוב. מהלך זה מהווה עליה משמעותית לעיר הקודש ומשקף את הביקוש הגובר ללימוד בישיבה.

ההנהגה הרוחנית של הישיבה מורכבת מרבנים מובילים בעולם הישיבות. הרב ישראל מאיר דרוק, אחד מראשי הישיבה, ידוע כדמות תורנית מרכזית המעניקה כיוון רוחני ללימודים בישיבה. ההנהגה המשותפת מבטיחה רמה גבוהה של לימוד והדרכה אישית לתלמידים.

הישיבה מציעה מסגרת לימודית מקיפה המשלבת לימוד עיוני מעמיק עם התמקדות בהבנת הסוגיות לעומקן. המתודה הלימודית בנתיבות חיים מדגישה את החשיבות של הבנה יסודית בתלמוד ובראשונים, תוך פיתוח כישורי חשיבה עצמאית וניתוח מעמיק של הסוגיות.

בית המדרש העליון של הישיבה מהווה מרכז תורני תוסס בו לומדים בחורים ואברכים ברמה גבוהה. האווירה הלימודית המיוחדת והחברותא האיכותית הופכים את הישיבה ליעד מבוקש עבור תלמידים המחפשים מסגרת תורנית איכותית ומחייבת.

ההרחבה לירושלים מהווה צעד משמעותי בהתפתחות הישיבה ומשקפת את המוניטין והביקוש הגובר ללימוד במוסד. הסניף הירושלמי צפוי להציע את אותה רמה גבוהה של לימוד והדרכה שהפכה את הישיבה המקורית בבני ברק למוסד מוביל ומוערך בעולם הישיבות.