החלטה נוספת של שופטי בג"ץ - הפעם השופט אלכס שטיין נגד הציבור החרדי - עוצרת במפתיע את הזרמת הענק של רבע מיליארד שקלים לחינוך החרדי עליה דיווחנו לכם אתמול, שעות ספורות לאחר שאושרה בדיון סוער בוועדת הכספים. צפו במהדורת מעייריב שלפניכן בהגשת איצלה כץ - עם כל הפרטים על הדרמה המשפטית המתגלגלת.

יואלי לנדא יוצא לקרב

תחת איום הסנקציות וגל מעצרי בחורי הישיבות, התרחשה בתחילת השבוע פגישת ענקים חשאית ומטלטלת במעונו של האדמו"ר מגור. אל תוך לב הסערה נכנס הנגיד והמיליארדר החסידי יואל לנדא, כשהוא חמוש בתוכנית אסטרטגית רחבת היקף ובמימון עתק שישנה את כל כללי המשחק מול הרשויות, ויפתח חזית משפטית בינלאומית חסרת פשרות.

כל הפרטים על הפגישה המרתקת, המימון והמערכה הכבירה - במהדורת מעייריב שלפניכם. אל תפספסו.

שר הספינים

דבריו הבוטים והקשים של יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, על הציבור החרדי הולידו מיד איום דרמטי מצד השר איתמר בן גביר לעתור לוועדת הבחירות במטרה לפסול את התמודדותו. אבל, מאחורי הכותרות הראשיות והקרבות המתוקשרים ברשתות, מתברר כי מדובר בספין פוליטי שקוף שאין מאחוריו שום בסיס משפטי אמיתי.

כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

על מה ולמה?

אירוע חריג התרחש אתמול בערב בירושלים. בריכוזים החרדים פורסמה קריאה לצאת להפגין בירושלים מול כנס שהציג את המסלולים המיועדים לחרדים במסגרת השירות בצה"ל. מהר מאוד ההפגנה יצאה משליטה כשיועץ התקשורת רפי פרלשטיין יצא מבניין המשרדים בו נערך הכנס כשההמון החל להתאסף סביבו בקריאות גייס ורוצח.

חברו, שכלל לא קשור למערך גיוס חרדים, ספג מכות אלימות על לא עוול בכפו. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים, התיעודים והתגובות מהדרמה הלילית שהתרחשה אמש בבירה.

סיעת הציבור החרדי. האמנם?

קולות המרד של הציבור החרדי המודרני המורד בגדולי ישראל ומנסה לשבור את כל המוסכמיות החרדיות יוצאים אל האור באולטימטום נוקב וחסר תקדים, המאיים לנפץ את המונופול הפוליטי הישן ולטרוף מחדש את כל הקלפים במערכת הבחירות המתקרבת. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים והדרמה בעקבות חשיפת זהות העומדים מאחורי הרצת המפלגה הקיקיונית.