בבלי
חדשות עם קנייטש

האמת על "סיעת הציבור החרדי" נחשפת | מעייריב

בג"ץ מכה שוב את החינוך החרדי: השופט שטיין קובר את ההישג של גפני | מיליון דולר לחזית המשפטית: המהלך של יואלי לנדא למען עולם התורה | העימות המתוקשר סביב האמירות של יאיר גולן והאמת מאחורי הספין של בן גביר | לילה של מחאות בירושלים: יועץ תקשורת וחברו הותקפו על לא עוול בכפם | מוטי לייטנר דורש פריימריז - מי מריץ אותו? (מעייריב)

3תגובות
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה

בכל מחיר

החלטה נוספת של שופטי - הפעם השופט אלכס שטיין נגד הציבור החרדי -  עוצרת במפתיע את הזרמת הענק של רבע מיליארד שקלים לחינוך החרדי עליה דיווחנו לכם אתמול, שעות ספורות לאחר שאושרה בדיון סוער בוועדת הכספים. צפו ב שלפניכן בהגשת - עם כל הפרטים על הדרמה המשפטית המתגלגלת.

יואלי לנדא יוצא לקרב

תחת איום הסנקציות וגל מעצרי בחורי הישיבות, התרחשה בתחילת השבוע פגישת ענקים חשאית ומטלטלת במעונו של . אל תוך לב הסערה נכנס הנגיד והמיליארדר החסידי יואל לנדא, כשהוא חמוש בתוכנית אסטרטגית רחבת היקף ובמימון עתק שישנה את כל כללי המשחק מול הרשויות, ויפתח חזית משפטית בינלאומית חסרת פשרות.

כל הפרטים על הפגישה המרתקת, המימון והמערכה הכבירה - במהדורת מעייריב שלפניכם. אל תפספסו.

שר הספינים

דבריו הבוטים והקשים של יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, על הציבור החרדי הולידו מיד איום דרמטי מצד השר לעתור לוועדת הבחירות במטרה לפסול את התמודדותו. אבל, מאחורי הכותרות הראשיות והקרבות המתוקשרים ברשתות, מתברר כי מדובר בספין פוליטי שקוף שאין מאחוריו שום בסיס משפטי אמיתי.

כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

על מה ולמה?

אירוע חריג התרחש אתמול בערב ב. בריכוזים החרדים פורסמה קריאה לצאת להפגין בירושלים מול כנס שהציג את המסלולים המיועדים לחרדים במסגרת השירות בצה"ל. מהר מאוד ההפגנה יצאה משליטה כשיועץ התקשורת רפי פרלשטיין יצא מבניין המשרדים בו נערך הכנס כשההמון החל להתאסף סביבו בקריאות גייס ורוצח.

חברו, שכלל לא קשור למערך גיוס חרדים, ספג מכות אלימות על לא עוול בכפו. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים, התיעודים והתגובות מהדרמה הלילית שהתרחשה אמש בבירה.

סיעת הציבור החרדי. האמנם?

קולות המרד של הציבור החרדי המודרני המורד בגדולי ישראל ומנסה לשבור את כל המוסכמיות החרדיות יוצאים אל האור באולטימטום נוקב וחסר תקדים, המאיים לנפץ את המונופול הפוליטי הישן ולטרוף מחדש את כל הקלפים במערכת הבחירות המתקרבת. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים והדרמה בעקבות חשיפת זהות העומדים מאחורי הרצת המפלגה הקיקיונית.

איתמר בן גבירבג"ץהאדמו"ר מגוריאיר גולןמעייריבעולם הישיבותחצרות הקודשבחורי ישיבההמפלגות החרדיותהפגנות הגיוסאלכס שטייןגדי אייזנקוטהפלג הירושלמיהציבור החרדיאיצלה כץחדשות חרדיםירושליםבבלימהדורת חדשות חרדיתמוטי לייטנררפי פרלשטייןיואלי לנדאורונן מנליס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
המגזר החרדי המודרני לא מורד הוא בסך הכל רוצה ייצוג ורוצה שישמעו אותו, המפלגות החרדיות מזמן לא מייצגות אותו ורק נלחמות בממח אז למה שיצביעו להם???
הדס
2
במה לייטנר שונה מהבובציקים שתומכים במועמד תקשורת השמאל? רמת הסיאוב והניתוק מחייבת שינוי עצום ולא רק במפלגות החרדיות, המצב של חלקים בנוער לא פשוט בכלל ויש הרבה נשירה ועוד לא מעט בעיות.
חנה
1
שלום עלייכם. אני מתכוון להצביע ללייטנר, ולא מעניין אותי מה שבכיכר - שגדולי ישראל יצאו נגד אינטרנט... כותבים.
אברך ממיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעייריב:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר