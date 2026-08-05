שלו לצד בנט ( צילום: ללא קרדיט )

יונתן שלו, פעיל בכיר במפלגת 'ביחד' בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הגיש תלונה רשמית בתחנת המשטרה לב תל אביב, כך דווח היום (יום רביעי) בערוץ 12. התלונה הוגשה בעקבות הודעות מאיימות שקיבל שלו בתיבת ההודעות הפרטית שלו ברשת החברתית, ובהן איומים מפורשים על חייו.

ההודעה שנשלחה לשלו כללה איומים חמורים ביותר. השולח כתב לו: "בקרוב אתה תראה פלאים", והוסיף אזהרה מאיימת: "תסתכל טוב טוב ימינה ושמאלה שאתה הולך ברחוב אם אתה רוצה לחיות". תוכן ההודעות עורר דאגה רבה בקרב אנשי המפלגה. לאחר הגשת התלונה, פתחה המשטרה בחקירה מקיפה במטרה לאתר את השולח. חוקרי המשטרה ומערך הסייבר החלו באיסוף ראיות דיגיטליות ובשימוש באמצעים טכנולוגיים על מנת לחשוף את זהות האיש שעומד מאחורי ההודעות המאיימות, טרם ינסה לממש את איומיו. האירוע מתרחש על רקע תקופה מורכבת עבור מפלגת 'ביחד', שהוקמה על ידי בנט ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. סקרים שפורסמו לאחרונה מצביעים על ירידה במספר המנדטים הצפויים למפלגה, כאשר בסקר האחרון שפורסם בחדשות 12 המפלגה ירדה במנדט נוסף ל-16 מושבים בלבד.

חגגו מוקדם. בנט ולפיד באיחוד ( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

גורמים במערכת אכיפת החוק מצביעים על תופעה מדאיגה של עלייה בהיקף האיומים וההסתה ברשתות החברתיות המופנים כלפי נציגי ציבור ואנשי ציבור מכל הקשת הפוליטית. במשטרה מדגישים כי הפעילות נגד מסיתים ומאיימים ברשת מתבצעת מסביב לשעון, תוך השקעת משאבים רבים למניעת פגיעה בנציגים ובהליך הדמוקרטי.

לפני מספר ימים דווח על אירוע בו פעילים מארגון "עומדים ביחד" ניסו לחדור למטה מפלגת 'הציונות הדתית' בשוהם, כאשר הפעילים הגיעו עם מה שנראה כחומר אדום על הידיים. גם אז נאלצה המשטרה להתערב ולפנות את המפגינים.

ממפלגת 'ביחד' נמסר כי הם מגנים בחריפות כל ביטוי של אלימות או איומים במרחב הפוליטי, ודורשים מהמשטרה לפעול בנחישות נגד כל מי שמנסה לפגוע בנציגי ציבור או בעובדי מפלגות. במפלגה מדגישים כי אין מקום לאלימות במערכת הפוליטית, ושהדמוקרטיה הישראלית חייבת להישמר מפני תופעות אלו.