ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (רביעי) תשובה מפורטת וחריפה לבית המשפט העליון במסגרת העתירות הדורשות להורות על הדחתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בתשובתו הבהיר נתניהו באופן חד-משמעי כי אין בכוונתו לפטר את השר, וכי הדרישה להדיח שר מכהן משיקולים אלו הינה סוגיה "לא שפיטה" שאינה מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט.

במסמך הרשמי שהוגש מטעם ראש הממשלה נכתב: "לאחר שראש הממשלה שקל את הדברים ואף לאחר קבלת התייחסות מפורטת מן השר ביחס לאותם האירועים המוזכרים בעתירות, בתשובת היועצת לצו על תנאי ובהודעת העדכון, אין שינוי בעמדת ראש הממשלה שמינויו של השר בן גביר בתור השר לביטחון לאומי נעשה כדין וכי לא עומדת כל עילה להדחתו המנהלית או השיפוטית".

מתקפה חריפה על הייעוץ המשפטי

ראש הממשלה לא הסתפק בדחיית הדרישה להדחה, אלא מתח ביקורת גלויה וחסרת תקדים על אופן ניהול ההליך המשפטי בידי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה וצוותה. נתניהו טען כי הייעוץ המשפטי מנסה לייצר תשתית עובדתית נגד השר תוך שימוש בטענות חלקיות ושוליות.

"ניכר שבעמדת הייעוץ המשפטי, המתפתחת ממסמך למסמך, קיים ניסיון לתת נפח לתשתית העובדתית, תוך ניפוח האירועים ואזכור אירועים שונים שלכאורה לא עולה כל קשר בינם לבין עילה אמיתית להדחתו של שר מכהן", צוין בתגובת ראש הממשלה.

בהמשך המסמך המשיך נתניהו לפרק את הטיעונים שהציגה היועמ"שית: "בכתבי הטענות וכן בהודעת עדכון זו, דואגת היועצת להכליל סייגים כלליים, בלתי מבוססים וחסרי כל רלוונטיות, שמהם עולה לכאורה כאילו קיימים מקרים רבים 'מתחת לפני השטח' שאינם בידיעתה. מדובר בניסיון נוסף 'לעבות' את התמונה העובדתית הלוקה בחסר, להפוך את אותם 'גרגירים' לכדי 'צבר', לכאורה, והכול על בסיס ראייתי רעוע, ללא סימוכין, ולעיתים אף ללא כל פירוט מינימלי".

הרקע: טענות היועמ"שית שנדחו

תגובת ראש הממשלה מגיעה לאחר שרק בחודש שעבר עדכנה היועצת המשפטית לממשלה את בג"ץ כי כלל הניסיונות לקיים הידברות עם השר בן גביר או לגבש עמו נהלים מוסכמים לעבודה מול פיקוד המשטרה כשלו לחלוטין. בהודעתה הזהירה היועמ"שית את בית המשפט כי השר ממשיך להערכתה להתערב באופן עקבי ופסול בעניינים מבצעיים של המשטרה, תוך חריגה מסמכותו והפרה של הנחיות משפטיות.

אולם נתניהו הבהיר בתשובתו כי הטענות הללו אינן מקובלות עליו, וכי גם לאחר שבחן את הדברים לעומקם וקיבל התייחסות מפורטת מהשר בן גביר עצמו, עמדתו נותרה איתנה ויציבה. ראש הממשלה זלזל בטענות שהציגה היועמ"שית בדבר התערבות פסולה כביכול של בן גביר בעבודת המשטרה, כשהוא מגדיר את המקרים המוזכרים בעתירות כ"גרגירים" בלבד.

בן גביר: "נדיח את פקידי הדיפ סטייט"

לצד המתקפה של ראש הממשלה על הייעוץ המשפטי, הגיב גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעצמו לדברים, כשהוא מעניק גיבוי מלא לתשובת נתניהו ומפנה אצבע מאשימה חריפה עוד יותר כלפי דרגי הפקידות המשפטית.

בן גביר הגיב בסיפוק ואמר: "מברך את ראש הממשלה על התשובה הברורה ליועמ"שית העבריינית. לפקידי הדיפ סטייט אין שום סמכות להדיח שרים מתפקידם. אחרי הבחירות, נדיח אנחנו את פקידי הדיפ סטייט".