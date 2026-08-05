תושבים רבים באזור מרכז הארץ ורוחצים בחופי הים התריעו היום (יום רביעי) בשעות אחר הצהריים על שובל עשן לבן וארוך שנראה בשמיים הצלולים. המראה הבלתי שגרתי, שדמה למה שמוכר מתיעודי יירוטים בעיתות מתיחות ביטחונית, הוביל לפרסום תמונות וסרטונים רבים ברשתות החברתיות, ולחששות בקרב הציבור מאירוע ביטחוני חריג.

דקות ספורות לאחר מכן פרסמה דוברות משרד הביטחון הודעה מבהירה, שהרגיעה את הציבור המודאג.

על פי ההודעה, משרד הביטחון ביצע יחד עם צה"ל והתעשייה האווירית ניסוי מתוכנן במערכת ההגנה האווירית "חץ". במשרד הביטחון הדגישו כי מדובר בניסוי שתוכנן מראש במסגרת תוכנית העבודה השוטפת לפיתוח והמשך שדרוג מערכות ההגנה של מדינת ישראל, וכי לא היתה כל סכנה או חריגה.

מערכת "חץ" מפותחת על ידי התעשייה האווירית בשיתוף מנהלת "חומה" שבמפא"ת (המנהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון), ובסיוע גורמים אמריקאים. המערכת מהווה את השכבה העליונה והמתקדמת ביותר במערך ההגנה הרב-שכבתית של מדינת ישראל, והיא מיועדת ליירט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה או בשכבותיה הגבוהות, ולהתמודד עם איומים ארוכי טווח מזירות מרוחקות.

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ניסויים תקופתיים במערכות הגנה מתקדמות אלו נועדו לבחון גרסאות תוכנה מעודכנות, שדרוגים טכנולוגיים, יכולות גילוי וזיהוי מטרות, ולוודא את מוכנותן המבצעית של המערכות בשגרה ובחירום כאחד. לעיתים, בשל הגובה הרב שבו מתבצעים הניסויים ותנאי מזג האוויר הנוחים, שובלי העשן של טילי המטרה או היירוט נראים למרחקים גדולים באזור החוף והמרכז, מה שגורם מעת לעת לתיעודים נרחבים ולתגובות מודאגות בקרב אזרחים שלא ידעו על הניסוי מראש.