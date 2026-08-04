ארסנאל הנשק ( צילום: צבא לבנון )

כוחות הביטחון הפנימי בסוריה ביצעו מבצע מודיעיני שסיכל איום ממשי על יישובי הגולן והגליל. על פי דיווח שפורסם בעמוד "כתב ביטחון בדרעא" ברשת החברתית, סיירות של כוחות הביטחון הסורי איתרו ותפסו ארסנל של טילי גראד קטלניים שהוסתרו בשעות הלילה במישורי העיירה אל-חרה, במרחק של כמעט 12 קילומטרים בלבד מקו הגבול עם מדינת ישראל.

התפיסה בוצעה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל מאזרח מקומי, וחושפת את המאבק המתמשך המתנהל מתחת לפני השטח בדרום סוריה. הנשק שנתפס כלל קנים ומשגרים שכיוונם היה לעבר שטח ישראל, ועלול היה לשמש גורמים עוינים – לרבות מיליציות פרו-איראניות או ארגון החיזבאללה – לביצוע ירי לעבר יישובי הגולן והגליל. התפיסה מעידה על ניסיונות מתמשכים של גורמי טרור להבעיר את האזור ולפגוע ביישובי ישראל.

צבא סוריה באימונים בטורקיה ( צילום: כוחות הצבא ברפובליקה הערבית הסורית )

מניעת הסלמה והשלכות אסטרטגיות הפגנה נגד מרכז התעסוקה 'נתיבים' בבלי | 19:09 רקטות מסוג גראד, בקוטר 122 מילימטר ובעלות טווח של עד 40 קילומטרים, מהוות איום ממשי על יישובי הגולן והגליל. התפיסה מנעה אפשרות של הסלמה מסוכנת שהייתה עלולה להתפתח לעימות רחב היקף באזור. מאז נפילת משטר אסד בחודש דצמבר 2024, הממשל הסורי החדש בראשות אחמד א-שרע מנסה להוכיח לקהילה הבינלאומית ולישראל כי הוא שולט במצב ומקיים חוק וסדר בדרום המדינה. המבצע מהווה מסר ברור מדמשק על כוונתה לשלוט בשטח ולמנוע פעילות טרור כנגד ישראל. פעילות האכיפה העצמית של כוחות הפנים הסורי נועדה למנוע את הצורך בפעולות צבאיות ישראליות עמוקות בשטח סוריה ולמנוע הסלמה ישירה. הממשל החדש פועל באופן נחרץ לחסימת ציר ההברחות של איראן ולסגירת הגבולות בפני משלוחי נשק וטרור.

מאבק על ריבונות וצמצום החיכוך

המבצע מהווה חלק ממאמץ רחב של דמשק לאסוף נשק כבד מידי קבוצות מקומיות וחוליות סוררות המאיימות על היציבות האזורית. הממשל החדש מבקש להוכיח ריבונות מחודשת ושליטה מלאה בשטח, תוך צמצום החיכוך עם כוחות צה"ל הפועלים באזור.

ברקע הדברים עולה כי ישראל מפעילה אמצעים מתקדמים באזור תל אל-חרה כדי לסכל ניסיונות פגיעה, בעוד השטח ממשיך להכיל חוליות טרור רדומות הממתינות להוראה מטהראן או מביירות. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול להסרת כל איום על אזרחי ישראל.

התפיסה מדגימה את המורכבות הביטחונית בגבול הצפוני ואת החשיבות של שיתוף פעולה מודיעיני ואכיפה עצמית מצד הממשל הסורי החדש למען שמירה על היציבות האזורית.