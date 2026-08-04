אירוע טביעה קשה אירע הערב (יום שלישי) בצפת, כאשר נער כבן 17 איבד את הכרתו בבריכה שבחצר ביתו ברחוב הגולן בעיר. צוותי רפואת החירום של איחוד הצלה ומד"א שהוזעקו למקום העניקו לנער טיפול רפואי דחוף, ולאחר מכן פונה על ידי צוות מד"א למרכז הרפואי זיו בצפת.

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יחיאל רושצקי, חובש באיחוד הצלה שהיה הראשון להגיע לזירה, דיווח יחד עם החובשים יוסי מרקוביץ וחיים מאיר רוטנר: "בשיתוף פעולה עם חובשים נוספים שהגיעו למקום, הענקנו לנער טיפול רפואי ראשוני הכולל סיוע נשימתי. בסיום הטיפול הראשוני פונה הנער למרכז הרפואי זיו בצפת כשהוא מורדם ומונשם, במצב המוגדר כקשה".

אורן נאמן, פרמדיק במד"א, ורונן הדסי, חובש ביחידת האופנועים של מד"א, תיארו את האירוע: "כשהגענו למקום מצאנו את הנער במצב של חוסר הכרה, לאחר שאיבד את הכרתו בתוך הבריכה שבחצר הבית ונמשה החוצה מהמים. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כאשר מצבו מוגדר כקשה".