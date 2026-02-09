ברקע המלחמה המתמשכת בזירות השונות, נתונים שפורסמו היום מצביעים על מגמת התאוששות של ענף התעופה בישראל | על פי נתוני הלמ"ס, בתשעת החודשים הראשונים של 2025 נרשמה קפיצה של כ-25% בהוצאות הישראלים היוצאים לחו"ל לעומת התקופה המקבילה ב-2024 | כל הפרטים (תעופה, כלכלה)
חברת Wizz Air, ענקית הלואו-קוסט בישראל, מודיעה על השקת קו ישיר חדש בין תל אביב לפלרמו, פנינתה ההיסטורית של סיציליה | הקו החדש מצטרף לרשת ענפה של יעדים באיטליה הכוללת את רומא, מילאנו, ונציה, נאפולי וקטניה, ובכך משלים פריסה של שישה קווים ישירים מישראל לאיטליה (תעופה)
במהלך סיור עבודה מקצועי במועצה האזורית מגילות ים המלח, הודיע מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן על הקצאת תקציב ראשוני בהיקף של כ־1.5 מיליון ש"ח, לצורך תכנון שני חופי רחצה חדשים בים המלח - כאשר אחד מהם יוגדר כחוף נפרד (חדשות)
נחל ייט"ב, אחד הנחלים היפים והמרשימים במזרח השומרון הסמוך לכביש 90 ולעיר יריחו, חזר לזרום בעוצמה | בשנה האחרונה סבל הנחל מהתייבשות קשה, תוצאה של שילוב בין הבצורת הממושכת שפקדה את הארץ לבין שאיבת יתר של מי תהום באזור (בארץ)
סמוך ליישוב עפרה התגלתה מערה חדשה, שכוללת אולם תת קרקעי ענק - הגדול מסוגו בישראל, באורך 88 מטרים, רוחב 75 מטרים וגובה של כ-40 מטרים | בין הממצאים הייחודים שהתגלו בה, ניתן למנות זקיפים, נטיפים, אוזני פיל אדירות, משקעי בריכה וגבישים | מדוע היא זכתה לשם "מערת היובל" ולמה היא בסכנת הריסה? | צפו בתיעוד מהמערה (תיירות, בארץ)
במהלך ביקור במוזיאון נחשף ישראל שפירא לארון קבורה עתיק, גלוסקמה קטנה, ועליה כתובת עתיקה: "שמעון בן אליעזר". לפי החופר, על גלוסקמה סמוכה נכתב "חשמ..." – חשמונאי | האם אי־פעם נדע בוודאות היכן נקברו מתתיהו ובניו? (חדשות)
אחרי עשרות שנים שהדוכנים בטיילת אלון על חופיה של טבריה היו לחלק בלתי נפרד מהנוף, עיריית טבריה החלה הבוקר בפינוי הדוכנים במסגרת עבודות השדרוג המקיפות של טיילת אלון בעלות של 60 מיליון שקל | העבודות יצאו לדרך למרות איומים חמורים שהופנו כלפי ראש העיר יוסי נבעה מצד בעל דוכן שהתנגד למהלך (בארץ, תיירות)
כיפה תכלת בולטת על רקע הנוף ההררי של עמק שילה בשומרון מזכירה את הרי הגליל הרחוקים. במבט ראשון, המבנה נראה כמו קבר של תנא גלילי כזה או אחר - האמנם?! | ישראל שפירא יצא בעקבות "קבר אחיה השילוני", וזה מה שהוא מצא (היסטוריה)
חול המועד סוכות בפתח, ואלפי משפחות יוצאות לטייל ברחבי הארץ. לטובת ציבור שומרי המצוות, קרן קימת לישראל (קק"ל) שוב מקימה סוכות כשרות ומקושטות במגוון יערות ופארקים ברחבי המדינה, אליהן מוזמן הציבור הרחב – ללא תשלום.