אירוע מתוח הסתיים בשלום אמש (שלישי) בגוש עציון, כאשר משפחה שלמה מביתר עילית - אם ושמונה ילדים בגילאים שלוש עד שמונה עשרה - אותרה בשלום לאחר שנעדרה במשך שעות רבות.

המשפחה יצאה בשעות הצהריים לטיול באזור הישוב תקוע שבמזרח גוש עציון. כאשר ירדה החשיכה והקשר עם המשפחה נותק, פנו קרובי משפחה למשטרת ישראל והביעו חשש כבד שהמשפחה אבדה בשטח.

בעקבות הדיווח, יצאו לפעולה מתנדבי יחידת החילוץ המשטרתית 'עציון-יהודה' בשיתוף מחלקת הביטחון של מועצה אזורית עציון. הכוחות ערכו סריקות מקיפות באזור, ולאחר זמן מה זיהה אחד המתנדבים את הקבוצה כשהיא מגיעה בשלום לישוב נוקדים.

בעקבות האירוע, פרסמה יחידת החילוץ סדרת המלצות והנחיות לציבור המטיילים בתקופת בין הזמנים, על מנת להבטיח תנועה בטוחה וחזרה הביתה בשלום:

גדולי תורה בנתניה בימי בין הזמנים בבלי | 18:34

על המטיילים להכיר היטב את מסלול ההליכה ולהתכונן אליו מראש, תוך התאמתו ליכולת ולגיל המשתתפים. יש להצטייד בכמות נאותה של מים - לפחות ארבעה ליטר לכל מטייל. חשוב להישמע להוראות פקחי רשות הטבע והגנים ולכוחות הביטחון הפועלים בשטח.

כמו כן, מומלץ לעדכן חברים או בני משפחה על פרטי המסלול, מועד תחילתו והמועד המשוער לסיומו. יש לתכנן את אורך המסלול ומשכו כך שניתן יהיה לסיימו לפני רדת החשיכה. חשוב להצטייד במפה מעודכנת ולנוע אך ורק בשבילים מסומנים.

לקראת היציאה לטיול יש להצטייד בלבוש הולם, נעלי הליכה נוחות, כובע וקרם הגנה מפני השמש. כמו כן, מומלץ לקחת פנסים וסוללות נוספות לטלפון הנייד.