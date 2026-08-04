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משפחה אותרה בשלום לאחר שנעדרה בגוש עציון

אם ושמונה ילדיה יצאו לטיול בשעות הצהריים באזור תקוע ולא שבו • עם רדת החשיכה הוקפצה יחידת החילוץ 'עציון-יהודה' לסריקות נרחבות • המשפחה אותרה בשלום בישוב נוקדים • היחידה פרסמה המלצות חשובות למטיילים

לאחר החילוץ (צילום: יחל"צ עציון-יהודה)

אירוע מתוח הסתיים בשלום אמש (שלישי) בגוש עציון, כאשר משפחה שלמה מביתר עילית - אם ושמונה ילדים בגילאים שלוש עד שמונה עשרה - אותרה בשלום לאחר שנעדרה במשך שעות רבות.

המשפחה יצאה בשעות הצהריים לטיול באזור הישוב תקוע שבמזרח גוש עציון. כאשר ירדה החשיכה והקשר עם המשפחה נותק, פנו קרובי משפחה למשטרת ישראל והביעו חשש כבד שהמשפחה אבדה בשטח.

בעקבות הדיווח, יצאו לפעולה מתנדבי יחידת החילוץ המשטרתית 'עציון-יהודה' בשיתוף מחלקת הביטחון של מועצה אזורית עציון. הכוחות ערכו סריקות מקיפות באזור, ולאחר זמן מה זיהה אחד המתנדבים את הקבוצה כשהיא מגיעה בשלום לישוב נוקדים.

בעקבות האירוע, פרסמה יחידת החילוץ סדרת המלצות והנחיות לציבור המטיילים בתקופת , על מנת להבטיח תנועה בטוחה וחזרה הביתה בשלום:

על המטיילים להכיר היטב את מסלול ההליכה ולהתכונן אליו מראש, תוך התאמתו ליכולת ולגיל המשתתפים. יש להצטייד בכמות נאותה של מים - לפחות ארבעה ליטר לכל מטייל. חשוב להישמע להוראות פקחי רשות הטבע והגנים ולכוחות הביטחון הפועלים בשטח.

כמו כן, מומלץ לעדכן חברים או בני משפחה על פרטי המסלול, מועד תחילתו והמועד המשוער לסיומו. יש לתכנן את אורך המסלול ומשכו כך שניתן יהיה לסיימו לפני רדת החשיכה. חשוב להצטייד במפה מעודכנת ולנוע אך ורק בשבילים מסומנים.

לקראת היציאה לטיול יש להצטייד בלבוש הולם, נעלי הליכה נוחות, כובע וקרם הגנה מפני השמש. כמו כן, מומלץ לקחת פנסים וסוללות נוספות לטלפון הנייד.

ביתר עיליתגוש עציוןבין הזמניםבבלייחידת החילוץ עציון-יהודה

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