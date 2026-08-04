בבלי
אירועי אלימות בירושלים

תקיפת משתתפים באירוע חשיפה לצה"ל

מפגינים חסמו הערב את הכניסה לאירוע חשיפה למסלולי שירות חרדיים בירושלים, ותקפו משתתפים באלימות • בתיעוד: יריקות, בעיטות וניסיון פריצה למתחם • כוחות מג"ב פעלו להגנת המשתתפים • לפחות מפגין אחד נעצר

המהומות בירושלים
המהומות בירושלים| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

אירועי אלימות התרחשו הערב (יום שלישי) בירושלים במהלך אירוע חשיפה למסלולי שירות חרדיים ב. מפגינים קיצוניים התייצבו מחוץ למתחם האירוע, חסמו את הכניסה ותקפו באלימות את המשתתפים שהגיעו להיחשף למסלולים השונים.

בתיעוד שהגיע מהמקום נראים המפגינים מתנהגים באלימות קשה כלפי המשתתפים - יורקים עליהם, בועטים בהם ומשמיעים קללות. המפגינים אף ניסו לפרוץ אל תוך מתחם האירוע עצמו. כוחות לוחמי מג"ב נאלצו להגן על המשתתפים ולאבטח את הכניסה למתחם. לפי הדיווחים, לפחות מפגין אחד נעצר במקום.

המהומות בירושלים
המהומות בירושלים| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, הגיב לאירועים וכתב ברשת החברתית: "ממש עכשיו ב עשרות עריקים אלימים משתוללים, יורקים ומקללים את אלו שכן משרתים. בממשלה הבאה לא יהיה למשתמטים פנאי לרדוף אחרי חיילים ואזרחים שומרי חוק - הם יהיו עסוקים בלרוץ בטירונות".

גם יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים, הגיב בחריפות: "האלימות והרדיפה של צעירים חרדים שבסך הכול ביקשו להכיר מסלולי שירות היא חרפה שאין לה מקום במדינת ישראל. איפה השר לביטחון לאומי? איפה ראש הממשלה? איפה סמוטריץ' שמפחד מהעסקנים החרדים. שקט הוא רפש".

הנדל הוסיף: "משתמטים מקבלים גיבוי, מי שמתגייס מקבל כתף קרה. זו לא דרכה של תורה. זו כפירה בתורה ופגיעה במדינה וביטחונה".

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