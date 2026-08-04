אירועי אלימות התרחשו הערב (יום שלישי) בירושלים במהלך אירוע חשיפה למסלולי שירות חרדיים בצה"ל. מפגינים קיצוניים התייצבו מחוץ למתחם האירוע, חסמו את הכניסה ותקפו באלימות את המשתתפים שהגיעו להיחשף למסלולים השונים.

בתיעוד שהגיע מהמקום נראים המפגינים מתנהגים באלימות קשה כלפי המשתתפים - יורקים עליהם, בועטים בהם ומשמיעים קללות. המפגינים אף ניסו לפרוץ אל תוך מתחם האירוע עצמו. כוחות לוחמי מג"ב נאלצו להגן על המשתתפים ולאבטח את הכניסה למתחם. לפי הדיווחים, לפחות מפגין אחד נעצר במקום.

ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, הגיב לאירועים וכתב ברשת החברתית: "ממש עכשיו בירושלים עשרות עריקים אלימים משתוללים, יורקים ומקללים את אלו שכן משרתים. בממשלה הבאה לא יהיה למשתמטים פנאי לרדוף אחרי חיילים ואזרחים שומרי חוק - הם יהיו עסוקים בלרוץ בטירונות".

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גם יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים, הגיב בחריפות: "האלימות והרדיפה של צעירים חרדים שבסך הכול ביקשו להכיר מסלולי שירות היא חרפה שאין לה מקום במדינת ישראל. איפה השר לביטחון לאומי? איפה ראש הממשלה? איפה סמוטריץ' שמפחד מהעסקנים החרדים. שקט הוא רפש".

הנדל הוסיף: "משתמטים מקבלים גיבוי, מי שמתגייס מקבל כתף קרה. זו לא דרכה של תורה. זו כפירה בתורה ופגיעה במדינה וביטחונה".