בעקבות פסיקתו של שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, המכהן כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, נאסר על מזכירי ועדות הקלפי להעביר דיווחים בזמן אמת אודות זהות המצביעים שהגיעו להצביע. במפלגות החרדיות בוחנים כעת אפשרויות חלופיות למעקב אחר שיעורי ההצבעה בקרב הקהילות השונות.

על פי דיווח של יואלי ברים בחדשות 13, במפלגות החרדיות נשקלת אפשרות להציב משקיפים מטעם כל קהילה וקהילה, אשר יוצבו מחוץ לקלפיות ויתעדו את זהות המגיעים להצביע מקרב בני הקהילה. באמצעות מהלך זה מקווים להמשיך ולהגיע לאחוזי הצבעה גבוהים.

השופט סולברג קבע בהחלטתו כי חברי ועדות הקלפי ומשקיפים מטעם המפלגות אינם רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות המצביעים באמצעות יישומונים המשמשים להמרצת בוחרים.

ההחלטה צפויה להשפיע במיוחד על מטות השטח של המפלגות, ובכללן המפלגות החרדיות, אשר נהגו להסתמך על דיווחים בזמן אמת על מנת לאתר מצביעים שטרם הגיעו לקלפיות ולעודד אותם לצאת ולהצביע.

בהחלטתו קבע השופט סולברג כי העברת מידע אודות עצם ההצבעה ונסיבותיה – לרבות שעת ההצבעה וסוג הקלפי – מהווה פגיעה בפרטיות ואסורה על פי חוק הגנת הפרטיות. עוד נקבע כי דיני הבחירות אינם מעניקים סמכות לנציגי המפלגות להעביר מידע זה לצורכי פעילות מפלגתית, ולפיכך בהיעדר הסמכה מפורשת מדובר בפעולה האסורה על פי דין.