שנים של מאבקים מרים, פערים חברתיים זועקים ומשברים תקציביים בלתי פוסקים ששחקו עד עפר את תנאי העסקתם של עובדי ההוראה מגיעים היום לנקודת מפנה היסטורית שמטלטלת את השטח ומבשרת על עידן חדש במוסדות החינוך החרדיים.

בעבור יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מדובר בהישג משמעותי במיוחד, בטח כשמדובר בתקופת בחירות מדממת עבור המפלגות החרדיות המשוועות להישגים אותם יוכלו להציג בפני ציבור הבוחרים. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים והמשמעויות של ההישג.

לא מתחרט

יעקב פרל, אזרח אמריקני בעל חזות חרדית מובהקת ניצל את תמימות הסביבה והפך לזרוע ארוכה עבור המודיעין של מדינת האויב בלב ליבה של ישראל, והכל תמורת בצע כסף. במסגרת חקירת הפרשה החריגה, התברר כי פרל, חסיד סאטמר שהגיע ארצה מארה"ב, גויס וקיבל שורת משימות ריגול ממפעיל איראני מעברו השני של קו הטלפון.

למרבה התדהמה, פרל סירב להביע חרטה על מעשיו הנפשעים ססיכנו את חייו של העם היושב בציון. כל הפרטים בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

אפר תחת פאר

רצף אסונות בין הזמנים פקדו את המגזר החרדי. בבני ברק, המונים ליוו היום למנוחות בכאב עצום את בחור הישיבה הצעיר והמאורס הטרי מאיר שער ז"ל, תלמיד ישיבת פוניבז' שנהרג בהתהפכות רייזר בשטח פתוח בשומרון, לצד טרגדיית טביעת הפעוט בשדות מיכה ודרמת חילוץ שלושת בחורי הישיבה שנסחפו לעומק הכנרת במהלך שייט לילי סוער.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם התיעודים הקשים והפרטים הכואבים מכל הזירות.

איבדו את זה

הלילה הפך היישוב השקט קוממיות למוקד של עימות חסר תקדים, כאשר גל עכור של מחאה וזעם פרץ במלוא עוזו מול פתח ביתו של המועמד המיועד לתפקיד הנהגת הארגון.

יום לאחר תום השבעה על יענקי פרבר, מייסד ארגון 'מעלות צור', עשרות קיצוניים התפרעו והפגינו בסערה סמוך לביתו של מחליפו - הערשי לנדו ביישוב קוממיות, במחאה דרמטית וחסרת תקדים על כוונתו להתמנות לעמוד בראש המסלול הצבאי, בעוד רב היישוב סירב להתערב.

באקט מזעזע המעיד כאלף מונים על חוסר יראת השמים של המפגינים הקנאים - רוססו כתובות גרפיטי מזעזעות כשבין היתר נכתב על ידי הקנאים: הערשי לנדא - יענקי פרבר מחכה לך". כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

הפטיש של סולברג מכה שוב

השופט נעם סולברג, המשמש כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, הוציא תחת ידיו פסיקה דרמטית לפיה חברי ועדות הקלפי והמשקיפים מטעם הסיעות לא יורשו עוד להעביר במהלך יום הבחירות דיווחים ישירים למפלגותיהם אודות זהות הבוחרים שהגיעו לקعת את זכותם.

מדוע מדובר בפסיקה משמעותית במיוחד עבור המפלגות החרדיות? וכיצד יתמודדו עמה בבחירות הקרובות? צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים והפרשנויות בהרחבה.