רבני קהילת חיי נפש בראשות הרה״צ רבי יוסף בנימין וייס, אב״ד חיי נפש הגיעו כמדי שנה לאפיית מצות חבורה בהידור רב לכל בני הקהילה במאפיות קוממיות וצאנז והשגיחו מקרוב על כל שלבי האפייה עד לאחר הפרשת חלה (חרדים)
בתוך ימי השלושים לדריסתו המזעזעת של הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל, התכנסו תושבי הישוב לעצרת התעוררות מרטיטה • המרא דאתרא הגאון רבי משה מנדלזון יצא במתקפה חריפה נגד רשויות החוק ששחררו את הנהג: "כמו בפוגרומים ברוסיה - מתירים את דמם של החרדים" • כזכור, התיעוד מהאוטובוס חשף כי הנהג האיץ בכוונה לעבר קבוצת הבחורים (חרדים)
הותר לפרסום שמו של ההרוג בתאונה המחרידה בכביש 3533 בסמוך למושב קוממיות: הבחור החשוב נפתלי צבי קרמר ז"ל, תושב ירושלים ומבחירי ישיבה גדולה סאטמר במושב, והוא בן 18 בפטירתו | הוא נהרג בדרכו לישיבתו, בחזור מההפגנה על ניתוחי מתים (בארץ)
הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, בנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר ואב"ד החסידות בירושלים השוהה בימים אלו בארה"ק, הגיע אתמול (שני) לתפילת שחרית בהיכל הישיבה במושב קוממיות. לאחר התפילה מסר הרב שיחת חיזוק וחנך את מקווה הטהרה המהודר שנבנה במתחם הישיבה | א. אייזנבאך הצטרף לתפילה ומגיש גלריה; כמו כן מצורפים תיעודים מהשבת המרוממת שערך הרב בקרב החסידים בבית שמש (חסידים - עולם הישיבות)
לרגל
יום פטירתו של הרב בנימין
מנדלזון זצ"ל,
שחל בתאריך כ"ד
אייר | שורות קצרות על דמותו
המופלאה של רב מדור קודם | על עמידתו
האיתנה על משמר הקודש ללא חת, ושמירת הצביון
השמיטה בארץ ישראל |
סיפור מופלא על רוח
קודשו של הרה"ק
ר"א
מבעלזא זצ"ל
|
וּבֵין
כְּתֵיפָיו שָׁכֵן
(יהדות
ואקטואליה)
אברכי כולל ישיבת 'טבריה קוממיות', בראשות הגאון רבי דוד מיכאל שמידל יו"ר אגודת 'אתרא קדישא', זכו השבוע להופעתו של האדמו"ר ממשכנות הרועים | האברכים השוהים בכולל משבת לשבת התענגו על ה' בשמחת בית צדיקים שערך הרבי בין כותלי הכולל (חסידים)
כמדי שנה בשנה בסיום ימי השובבי"ם, יצאו בחורי החמד מישיבת 'קובנא' בירושלים לשבת התאחדות והתעלות בישיבת בעלזא במושב קוממיות, בראשות ראש הישיבה הנערץ הגה"צ רבי מאיר הייזלר | צפו בתיעוד מערב וממוצאי שבת (ישיבות)