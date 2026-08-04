מעמד של קדושה והתעלות התקיים אתמול, יום שני, בבית העלמין העתיק בעיר טבריה, כאשר האדמו"ר מאמשינוב שליט"א הגיע לציון זקנו הקדוש, הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב זיע"א, הקבור בחלקת תלמידי הבעש"ט הקדוש. הרה"ק זיע"א הסתלק בארצות הברית לפני כשבע עשרות ושתיים שנה, וארונו הועלה על ידי החסידים לקבורה בעיר הקודש טבריה.

כמנהגו הקדוש של האדמו"ר שליט"א להאריך במוצאי שבת קודש, ערך את ההבדלה רק בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני. מיד עם סיום ההבדלה יצא האדמו"ר שליט"א לדרכו לעיר טבריה, אליה הגיע בסביבות השעה שש בבוקר. במקום כבר המתינו מאות מחסידי אמשינוב, שהגיעו מכל רחבי הארץ – מירושלים, מביתר עילית ומיתר מקומות מושבם – ברכבים פרטיים ובאוטובוסים מאורגנים. עם הגעת האדמו"ר שליט"א ניגש מיד לציון הקדוש והחל באמירת תהילים בדרכו המיוחדת, בקול נעים ומרטיט, כשהוא עומד על רגליו ברציפות עד סמוך לשעות הצהריים. המעמד עורר התרגשות רבה בקרב הנוכחים: למרות גילו המופלג של האדמו"ר שליט"א, ולמרות החום הכבד ששרר באותן שעות – כארבעים ושתיים מעלות – עמד האדמו"ר שליט"א שעות ארוכות בתפילה ובבקשת רחמים, מחזה שמשך אליו רבים מהאזור. לאחר סיום אמירת התהילים עברו מאות החסידים בסדר מופתי לפני האדמו"ר שליט"א להזכיר שמות לברכה ולישועה. במקביל נערכו מנייני תפילה וקריאת התורה בבית הכנסת העתיק "חסד לאברהם קאליסק" הסמוך לבית החיים. במקום הוכנה הכנסת אורחים מיוחדת עם כיבוד עשיר, קפה ועוגות למוני העולים. בחסידות אמשינוב הביעו תודה והוקרה למארגני ההכנסת אורחים ולראש מוסדות 'חסד לאברהם קאליסק' בטבריה, הרב משה חיים שניידר, שהעמידו לטובת החסידים את כל הצורך ברוחניות ובגשמיות.