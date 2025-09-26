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פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד יעקב פרל, אזרח אמריקני בעל דרכון ישראלי, לאחר שביצע פעולות שונות עבור גורמים איראניים במטרה לפגוע במדינת ישראל. בין היתר תיעד את מקום מגוריו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ותיאר את סידור הכוחות סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר | בעבר תועד מפגין במרוקו בעד 'פלסטין' (חדשות)