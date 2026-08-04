הבחור מאיר שער ז"ל ( צילום: לפי סעיף 27א )

בצער רב מתפרסם כי הבחור שנפטר אמש (שני) בתאונה קשה בסמוך ליישוב נווה ארז הוא מאיר שער ז"ל, בן 21, תלמיד ישיבת פונוביז' מבני ברק. המנוח ז"ל שוחרר לקבורה לאחר שהושלם הליך הזיהוי בעקבות פעילות אינטנסיבית שנמשכה במשך שעות הלילה.

התאונה הטראגית אירעה כאשר רכב שטח מסוג רייזר התהפך בשטח פתוח ליד מעלה מכמש. הבחור ז"ל התארס רק לפני שבוע לבחירת ליבו, ובאורח טראגי מצא את מותו באסון נורא זה. בתאונה נפצע גם חברו, בחור בן 21 תושב ביתר עילית, שספג פציעה קלה ופונה על ידי מד"א לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. הלוויית המנוח ז"ל תצא היום (יום שלישי) בשעה 12:00 מבית משפחתו ברחוב נורוק 32 בבני ברק, ומשם לבית העלמין פונוביז' שבעיר.

( צילום ארכיון: דוברות זק"א )

נציגי המחלקה המשפטית של ארגון זק"א פעלו במשך כל שעות הלילה לקידום הליך השחרור לקבורה. הרב אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית, הרב שניר אלמליח מהמחלקה המשפטית של זק"א, ומפקד זק"א מחוז ש"י, גיל ביסמוט, תיאמו את פעילותם מול כלל הגורמים הרלוונטיים על מנת להשלים את ההליכים הנדרשים ולאפשר את שחרור המנוח לקבורה במהירות, תוך שמירה על כבוד המת והתחשבות במשפחה השכולה.

מיכאל גוטווין, מנהל המחלקה המשפטית של זק"א, מסר: "מאחורי כל שחרור לקבורה עומדת לעיתים פעילות מורכבת שנעשית הרחק מעיני הציבור. לאורך כל שעות הלילה פעלנו יחד עם כלל הגורמים המקצועיים לקדם את הליך הזיהוי ולהשלים את כל הנדרש, כדי לאפשר למשפחה להביא את יקירה לקבורה ללא עיכובים מיותרים. נמשיך לעשות כל שניתן, בכל שעה ובכל מקום, כדי לשמור על כבוד המת ולסייע למשפחות ברגעיהן הקשים".