המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל ( צילום: לפי סעיף 27א )

כחודש לאחר האסון הנורא, צפויה פרקליטות מחוז מרכז להגיש היום (יום ה') כתב אישום נגד החשוד ברצח המקובל הגאון רבי עמוס גואטה זצ"ל בנתניה. על פי ממצאי החקירה, החשוד הגיע לביתו של הרב זצ"ל בשעות הבוקר המוקדמות, קיבל רשות להיכנס לחדרו, ושם דקר אותו ארבע פעמים באמצעות סכין בעת ששכב במיטתו. האירוע הטראגי אירע ביום א' בתמוז (1 ביולי). כוחות משטרה נרחבים הוזעקו למקום ופתחו מיד בחקירה ובמצוד אחר החשוד. במקביל, צוותי מד"א פינו את הרב זצ"ל לבית החולים לניאדו בנתניה, שם נפטר והוכרז מותו. עוזרו של הרב, שניסה להתגבר על החשוד ולמנוע ממנו להימלט, נפצע באורח קל בידו במהלך ההתנגדות. החשוד ברח מהמקום מיד לאחר המעשה, אולם בתום מצוד מהיר שערכו בלשי תחנת משטרת נתניה והיחידה המרכזית של מרחב שרון, הוא אותר ונעצר. הסכין שלפי החשד שימשה לביצוע הרצח נתפסה בזירה.

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במהלך החקירה ביצעו חוקרי ימ"ר שרון שורה של פעולות חקירה, ובכללן תרגילי חקירה מעמיקים, גביית עדויות מעדים שונים ואיסוף ממצאים פורנזיים וראיות נוספות.

על פי הודעת המשטרה, החשוד הודה במהלך החקירה בביצוע המעשה הנורא, והסביר את מניעיו במילים: "הוא משיח שקר". נגדו נאספה תשתית ראייתית משמעותית. בדיקה פסיכיאטרית שנערכה קבעה כי החשוד כשיר לעמוד לדין. עם סיום החקירה, צפויה פרקליטות מחוז מרכז להגיש היום לבית המשפט כתב אישום המייחס לו עבירה של רצח בנסיבות מחמירות, לצד עבירות נוספות.