זוכים בהגרלות "דירה בהנחה" שנערכו בעבר, אשר טרם מימשו את זכייתם בפועל, התבקשו בימים האחרונים לחתום על הצהרה החדשה לפיה אינם מוגדרים כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל.

כפי שדווח ב"דה מרקר" על ידי סימי ספולטר, הדרישה הועברה לזוכים במסגרת הליך עדכון הזכאות השנתי, שבמהלכו נדרשים הזוכים לאשר כי הם ממשיכים לעמוד בתנאי התוכנית. אולם הפעם, לצד המסמכים המקובלים, נדרשו חלק מהזוכים לצרף הצהרה נוספת הנוגעת למעמדם מול רשויות הגיוס.

לפי הדיווח, הדרישה נשלחה למרות שבמשרד הבינוי והשיכון עדיין לא התקבלה החלטה סופית האם ניתן להחיל את תנאי אי־ההשתמטות גם על מי שזכו בהגרלות קודמות, כאשר חלקם זכו לפני מספר שנים. על פי הדיווח, הייעוץ המשפטי במשרד נוטה שלא לאשר שלילת זכאות בדיעבד, אך ההחלטה הסופית טרם נתקבלה.

יצוין כי החל מההגרלה ה־11 של תוכנית "דירה בהנחה", שהתקיימה בחודש האחרון, הוחל לראשונה תנאי חדש לפיו משתמטים או חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם אינם רשאים להשתתף בהגרלה. בעקבות התנאי החדש נפסלו כ־2,600 משקי בית מהשתתפות בהגרלה.

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במקרה הנוכחי, לעומת זאת, מדובר בזוכים שכבר קיבלו זכאות בהגרלות קודמות, ולכן שלילת האפשרות לממש את זכייתם עלולה הייתה להעלות שאלות משפטיות מורכבות ואף לחשוף את המדינה לתביעות משפטיות.

משרד הבינוי והשיכון מסר בתגובה כי "מדובר בהודעה שנשלחה בטעות וללא אישור משרד הבינוי והשיכון. בשלב זה אין כל שינוי בזכאותם של זוכי 'דירה בהנחה', ומי שהיה בעל זכאות בתוקף במועד זכייתו יוכל לממש את זכייתו כפי שנקבע. המשרד יחדד את ההנחיות מול החברות המטפלות בבקשות לזכאות כדי למנוע הישנות מקרים דומים."

גם חברת אלונים, המפעילה את מערך הזכאות עבור המשרד, אישרה כי אכן נפלה טעות והודיעה כי תפעל לתקנה בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון.