העיר הצפונית שנולדה מתוך מאבק וניצחון בג"ץ נגד החרדים - עדיין לא אמרה את המילה האחרונה, כאשר כבר כיום 30 אחוז מהתושבים הם מהמגזר החרדי | חריש מציעה דירות חדשות ומרווחות במחיר שבמרכז הארץ לא קיים | הבנייה חדשה ומודרנית, הקהילות מתפתחות ומתחזקות, ואיכות החיים גבוהה יחסית לעלות | עבור משקיעים - התמונה פחות פשוטה | עושים לכם סדר (מגזין)
צפת עברה שינוי מהותי ב-25 השנים האחרונות | מעיר רחוקה ומבודדת היא הפכה למרכז חרדי משמעותי עם אלפי משפחות, תשתיות מתאימות ותוכניות להמשך צמיחה | עבור המשפחה הנכונה, זו יכולה להיות החלטה מצוינת, במיוחד למי שמנצל את מודל ההשקעה הייחודי של העיר | עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)
העיירה הקטנה שהוקמה אי אז בעמק יזרעאל הפכה לעיר ואם בישראל עם יעד שאפתי ל-200,000 תושבים | המחירים הנמוכים של הדירות מושכים קונים ומשקיעים רבים, אך בעיר עם פוטנציאל בנייה ענק - ההשקעה כרוכה בסיכון | ומהי הסכנה בעפולה שטמונה דווקא לתושבי המרכז שאינם מכירים את השוק בעיר? עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)
בתקופה האחרונה התקשורת בישראל מדברת על הרכבת מדובאי לישראל ועל מהפכת סחר שתחבר אותנו מאירופה עד הודו. איך זה משפיע על שוק ההשקעות? סחף השקעות של ישראלים בדירות בדובאי, מהי הסיבה לכך? הכירו את המספרים שעומדים מאחורי הדירות..
ההגרלה הגדולה של קרן "עם ישראל חי" מתקרבת לסיומה. אלפי משתתפים כבר הבטיחו את מקומם - וכעת נותרו ימים אחרונים לרכישת כרטיסים להגרלה על דירת יוקרה בירושלים, כשכל ההכנסות מיועדות להגדלת הערבות ההדדית בישראל ובתפוצות (בארץ)
אחרי שהכרנו את חיפה ומעלליה, הגיע הזמן להכיר את שכנותיה למטרופולין - הלא הן הקריות | עבור תושבי המרכז ודרומה זה נשמע מעבר להרי החושך, שכונות פשע עם בתים מטים לנפול מימי המעברות - מה שכמובן רחוק מן האמת, והייחודיות המשובחת של המקום | בעשור האחרון הפכו הקריות לזירות נדל"ן כדאיות עם מתחמי ענק לפינוי בינוי, מה שמציב הזדמנות להשקעה נוצצת - אך יש כמה אזהרות שיש לקחת בחשבון | עושים לכם סדר (מגזין בבלי)
אחרי הצפת המלכודת החמורה, הלוכדת משקיעים תמימים בערי הפריפריה, החל מהשבוע נסקור מקרוב ערים בארץ | והשבוע: חיפה, הנחשבת לזירת נדל"ן מורכבת, אך מי שמבין את המיקרו-לוקיישנים ויודע להפריד בין האזורים השונים יכול למצוא בה הזדמנויות תשואה שנעות בין ארבעה לחמישה אחוז נטו ויותר | עושים לכם סדר (מגזין)
עשרות משקיעים מהמגזר החרדי נקלעו לקשיים גדולים לאחר שרכשו דירות בשכונות בעייתיות בחיפה, מתוך הנחה שהן עוד "יתחרדו" בעתיד | לאחר מעשה, חלקם מגלים שפולשים השתלטו על הנכסים, ואילו אחרים מתמודדים עם דירות ריקות שלא ניתן להשכיר | טור כלכלי חדש (מגזין, נדל"ן)
ספרד קנסה את חברת השכרת הדירות אייר בי אנד בי (Airbnb) ב-64 מיליון יורו, בגין פרסום בתים להשכרה ללא רישיון | אנשים רבים במדינה מאשימים את החברה בהעלאת מחירי הדיור, על ידי הגבלת היצע הבתים הזמינים לתושבים | החברה תערער על ההחלטה (בעולם)
בית בצרפת נמכר תמורת מחיר נמוך במיוחד, בגלל "שכנים רועשים", בהתאם לנכתב בהודעת המכירה של הבית צמוד הקרקע | מתברר שה"שכנים" המדוברים יכולים לעשות רעש שמגיע ל-100 דציבלים, עוצמה בלתי נסבלת לחוויה באופן יומיומי, ובכל זאת, במחיר שכזה - הבית נמכר בהצלחה (חדשות, בעולם)
טירה נטושה במשך שנים ארוכות באי הסקוטי ראם הוצעה לאחרונה למכירה במחיר התחלתי מצחיק של 750 אלף ליש״ט - קצת יותר מ-3 מיליון שקל | הטירה משתרעת על שטח של כ־2,787 מ"ר וכוללת 20 חדרי שינה, שבעה חללי אירוח מרכזיים, גן מוקף חומה ועיצובי פנים מפוארים שנותרו כמעט ללא שינוי (בעולם)
סוכן יהודי בכיר בענקית הנדל"ן JLL פוטר לאחר שהשווה במייל פנימי, שהופץ בתפוצה רחבה לעובדים, את ראש העיר ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני להיטלר | הוא הביע חשש מפני זינוק באנטישמיות בעיר, וסיפר כי קיבל עשרות תגובות תמיכה (יהדות בעולם)
יותר ממאה ושלושים אלף ישראלים נרשמו להגרלה האחרונה ל"דירה בהנחה" של משרד השיכון, הגרלה בה הוגרלו דירות גם בירושלים המחזיקה בשיאים שליליים במחירי הדיור | ההרשמה נסגרה אמש בחצות, ההגרלה תיערך בקרוב (חדשות, דיור)
ועדת המשנה לתכנון ולבנייה של עיריית בני ברק המליצה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב לאשר תוכנית מתאר חדשה לעיר | התוכנית החדשה לבני ברק כוללת שדרוג תשתיות, הרחבת שטחי מגורים, יצירת מרחבים ציבוריים מותאמים לצרכים החרדיים (כמו חצרות, סוכות וחניה), ושיפור התחבורה והנגישות | כל זאת תוך שמירה על אופייה הייחודי של העיר והקפדה על ערכי ההלכה והקהילה (חרדים)
תחילת קריירה בתיווך נדל"ן יכולה להיות מרגשת - אבל גם מאתגרת | מתווכים חדשים רבים נופלים במלכודות שחוסמות הכנסה מהירה ומונעות מהם לבנות עסק יציב |הכירו 5 טעויות נפוצות של מתווכים מתחילים, ואיך אפשר לתקן את הדרך כבר עכשיו (נדל"ן)