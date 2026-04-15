בהחלטה דרמטית שהתקבלה בדקה ה-90, שר הבינוי והשיכון חיים כץ הורה על עצירת ההגרלה לתוכנית 'דירה בהנחה' שהייתה אמורה להיפתח היום (15 באפריל). ההחלטה נועדה לאפשר הטבה חסרת תקדים למשרתי מילואים - צעד שמגדיר מחדש את סדרי העדיפויות בהגרלת הדיור הממשלתית.

על פי ההחלטה החדשה, עד 50% מכלל הדירות בכל יישוב ויישוב יוקצו למשרתי מילואים פעילים, כאשר חלק ניכר מהן יוקצה ללוחמים במערך הלוחם. מדובר בשינוי משמעותי ביחס להגרלות קודמות, שבהן המכסה למשרתי מילואים הייתה נמוכה בהרבה.

