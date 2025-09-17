חיים כץ מונה לתפקיד שר השיכון באופן רשמי עם אישור מליאת הכנסת | כץ ימשיך לכהן גם כשר התיירות וכממלא מקום שר הבריאות ושר הרווחה; ההצבעה הסתיימה ב־41 תומכים מול 28 מתנגדים, בעקבות התנגדות יהדות התורה ותמיכת ש"ס באישור המינוי (פוליטי)
למרות צהלות השמחה מצד חסידות בעלזא על אישור המינוי למשרד השיכון, מצד ראש הממשלה נתניהו, לכתבנו נודע, כי חברי הכנסת החרדים - ש"ס ודגל התורה צפויים להיעדר מההצבעה על המינוי ובכך החלום של בעלזא וח"כ אייכלר - צפוי להיגנז עד להודעה חדשה - אם בכלל | כל הפרטים בפרסום ראשון (חרדים)
רה"מ נתניהו החליט לפני זמן קצר, למנות את אייכלר לשר השיכון | במידה וגולדקנופף ירצה לחזור לממשלה הוא יקבל את התיק בחזרה | ההצבעה על מינוי אייכלר, צפויה להתקיים רק ביום רביעי הבא, לאחר חזרת נתניהו מביקורו בארה"ב (פוליטי)
ב'דגל התורה' זועמים מאז התפטרותו של ח"כ גולדקנופף מתפקיד שר השיכון והוצאתו של ח"כ ברוכי מהכנסת, על חוסר השוויון שנוצר, במפלגה דורשים לקבל את תיק השיכון חזרה לידי המפלגה ולמנות את אייכלר, אך בחסידות גור נאחזים בכוח בכסא ומציעים פתרונות חליפיים שלא בטוח שיתקבלו | חשיפה (חדשות חרדים)
שר השיכון יצחק גולדקנופף ערך היום ביקור בקריית שמונה - בכדי לעקוב מקרוב אחרי פעילות משרד השיכון להחזרת התושבים | במפגש בשטח הצהיר כי "הנחיתי להוביל תכנית לשיקום דמוגרפי בצפון, מקווה שהממשלה תאמץ את התכנית ותיישם אותה" (בארץ)