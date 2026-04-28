דירה בהנחה - תוכנית הסבסוד הממשלתי

תוכנית "דירה בהנחה" היא תוכנית סבסוד ממשלתית המאפשרת לזכאים לרכוש דירה ראשונה במחיר מופחת באמצעות הגרלות שמפרסם משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל. התוכנית מציעה אלפי יחידות דיור בישובים שונים ברחבי הארץ, כולל ערים מרכזיות כמו ירושלים ובית שמש, במטרה לסייע לאזרחים לממש את החלום לדירה בבעלות.

בשנים האחרונות עברה התוכנית שינויים משמעותיים, במיוחד בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" והדיון הציבורי סביב חוק הגיוס. משרד השיכון החליט להקצות עד 50% מהדירות בהגרלות למשרתי מילואים פעילים, כהכרה בתרומתם לביטחון המדינה. שינוי זה יצר דיון ציבורי נרחב והשפיע על אלפי משפחות הממתינות להגרלות.

היועץ המשפטי לממשלה ורשות מקרקעי ישראל קבעו תנאי סף חדשים הנוגעים למעמד צבאי של המשתתפים בהגרלות. על פי ההחלטות החדשות, משתתפים נדרשים להצהיר על מעמדם הצבאי, והצהרה כוזבת עלולה להביא לביטול הזכייה. שינויים אלו עוררו מחלוקת ציבורית והובילו לדיונים משפטיים בבג"ץ.

ההגרלות לתוכנית "דירה בהנחה" מושכות עשרות אלפי משתתפים בכל מחזור. בהגרלות האחרונות נרשמו למעלה ממאה ושלושים אלף ישראלים, המתחרים על אלפי דירות בפריסה ארצית. ההרשמה להגרלות נמשכת בדרך כלל מספר שבועות, והזוכים נבחרים בהגרלה ממוחשבת שמבטיחה שקיפות והגינות.

תהליך ההגרלות עבר עיכובים והקפאות בשנה האחרונה, בעיקר בעקבות החלטות משפטיות והתאמת התנאים החדשים. הגרלת "מחיר מטרה" הוקפאה על ידי הייעוץ המשפטי עד לביצוע פסק דין של בג"ץ, מה שהותיר אלפי יחידות דיור בהמתנה והשפיע על תכנוני רכישה של משפחות רבות.

זוכים בהגרלות קודמות שטרם חתמו על חוזה רכישה נמצאים בסיכון לביטול ההנחה באופן רטרואקטיבי, בהתאם לתנאי הסף החדשים. היועמ"שית הבהירה כי שינויים בתנאי הזכאות עשויים לחול גם על זוכים קודמים, מה שיצר אי-ודאות בקרב אלפי משפחות שזכו בהגרלות אך טרם השלימו את תהליך הרכישה.

התוכנית ממשיכה להתפתח ולהתעדכן בהתאם למדיניות הממשלה ולהחלטות משפטיות. משרד השיכון ממשיך לפרסם הגרלות חדשות עם אלפי דירות, תוך התאמת התנאים והקריטריונים לנסיבות המשתנות. המעקב אחר ההתפתחויות בתוכנית חיוני למי שמעוניין לרכוש דירה ראשונה במסגרת הסבסוד הממשלתי.