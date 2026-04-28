אתר בניה ( צילום: משה שי/FLASH90 )

בהתפתחות דרמטית נוספת, הורה הייעוץ המשפטי לממשלה להקפיא את הגרלת תוכנית 'מחיר מטרה' עד לביצוע מלא של פסק דין בג"ץ האוסר על הכללת לומדי התורה בהגרלה. ההחלטה מגיעה לאחר שההגרלה כבר נדחתה פעם אחת ברגע האחרון, והפעם היא מוקפאת לחלוטין עד למילוי התנאים המשפטיים.

על פי הנמסר, ההגרלה הייתה אמורה לצאת לדרך ב-15 באפריל ולכלול כ-8,000 יחידות דיור בפריסה ארצית. אולם בבוקר שבו הייתה אמורה להיפתח ההרשמה, הודיע שר הבינוי והשיכון חיים כץ על דחייה של שבועיים, בשל רצון השרים להגדיל משמעותית את שיעור המילואימניקים הזכאים בעדיפות ראשונה. החלטה במועצת מקרקעי ישראל בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה בתחילת השבוע, התקבלה החלטה על הגדלה דרמטית של מכסת המילואימניקים בהגרלה - עד 50% מכלל הדירות. מדובר בשינוי חסר תקדים ביחס להגרלות קודמות, שבהן המכסה למשרתי מילואים הייתה נמוכה בהרבה. בהחלטה שהתקבלה בדקה ה-90, הורה השר כץ על עצירת ההגרלה המקורית כדי לאפשר את ההטבה החדשה למשרתי המילואים. במסגרת ההחלטה, משרד השיכון הוסיף באופן מיידי 1,139 יחידות דיור נוספות למכסת משרתי המילואים, כאשר חלק ניכר מהן מיועד ללוחמים במערך הלוחם.

השר חיים כץ ( צילום: יהונתן זינדל, פלאש 90 )

פסק דין בג"ץ מעכב את ההגרלה

אולם כעת, על פי הפרסומים, הייעוץ המשפטי לממשלה הורה על עיכוב נוסף בהגרלה עד לביצוע מלא של החלטת בג"ץ. פסק הדין אוסר על הכללת לומדי התורה בהגרלות הדיור הממשלתיות, ודורש מהרשויות לוודא שהמנגנונים למניעת זכאות מהחרדים פועלים כראוי.

ההקפאה מהווה מכשול נוסף בפני אלפי משפחות המצפות להגרלה. ההגרלה המקורית הייתה אמורה לכלול 7,922 יחידות דיור ב-82 פרויקטים המפוזרים על פני 19 יישובים, מצפון ועד דרום, אם כי למעשה אין השפעה להחלטה על הציבור החרדי שכאמור אינו מורשה להשתתף בהגרלה.