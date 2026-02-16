תוכנית "אדם בתנופה" יוצאת לדרך בהשקעת עתק של 200 מיליון שקלים. הפרויקט, הכולל אלפי יחידות דיור למגזר החרדי, צפוי לייצר רצף טריטוריאלי בין נווה יעקב ליישוב אדם, ובכך להרחיב בפועל את גבולות עיר הבירה לראשונה מאז מלחמת ששת הימים (בארץ)
יותר ממאה ושלושים אלף ישראלים נרשמו להגרלה האחרונה ל"דירה בהנחה" של משרד השיכון, הגרלה בה הוגרלו דירות גם בירושלים המחזיקה בשיאים שליליים במחירי הדיור | ההרשמה נסגרה אמש בחצות, ההגרלה תיערך בקרוב (חדשות, דיור)
למרות צהלות השמחה מצד חסידות בעלזא על אישור המינוי למשרד השיכון, מצד ראש הממשלה נתניהו, לכתבנו נודע, כי חברי הכנסת החרדים - ש"ס ודגל התורה צפויים להיעדר מההצבעה על המינוי ובכך החלום של בעלזא וח"כ אייכלר - צפוי להיגנז עד להודעה חדשה - אם בכלל | כל הפרטים בפרסום ראשון (חרדים)
מטעמם של אייכלר ופרוש שיגרו מסר מאיים לרה"מ נתניהו, לפיו, אם אייכלר לא ימונה לשר השיכון - "יהיו לכך השלכות" | במערכת הפוליטית ממסמסים את האיום שכן בעלזא נותרה לבדה בזירת האיומים - דווקא אחרי שסביב חוק הגיוס דאגה לטרפד את האיומים ולהבטיח שהממשלה לא תיפול | ויש מי שמציע שטסלר ימונה לשר השיכון ואייכלר לסגן שר התרבות | כל הפרטים (חרדים, פוליטי)
לאחר התפטרותו של גולדקנופף מתפקידו כשר השיכון, במהלך הימים האחרונים החלו עימותים פנימיים בתוך סיעת 'אגודת ישראל', בשאלה מי יקבל את השליטה בתיק הפופולרי | לכתבנו נודע כי השר פרוש פועל להביא למינוי של ח"כ אייכלר לתפקיד שר השיכון, בסביבת הסיעה המרכזית טוענים, כי הסיפור התחיל כאשר פרוש ניסה למנות את עצמו | הפרטים המלאים (פוליטי)
ב'דגל התורה' זועמים מאז התפטרותו של ח"כ גולדקנופף מתפקיד שר השיכון והוצאתו של ח"כ ברוכי מהכנסת, על חוסר השוויון שנוצר, במפלגה דורשים לקבל את תיק השיכון חזרה לידי המפלגה ולמנות את אייכלר, אך בחסידות גור נאחזים בכוח בכסא ומציעים פתרונות חליפיים שלא בטוח שיתקבלו | חשיפה (חדשות חרדים)