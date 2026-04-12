הגרלת דירות ענק: 7,823 יחידות ב-19 יישובים

אתר בניה ( shutterstock )

בעיצומו של מבצע 'שאגת הארי', משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל פותח את ההרשמה להגרלה הראשונה לשנת 2026 - הגרלה שמציעה הזדמנות היסטורית לחסרי דירה ברחבי הארץ. במסגרת ההגרלה יוגרלו 7,922 יחידות דיור ב-82 פרויקטים המפוזרים על פני 19 יישובים, מצפון ועד דרום.

ההגרלה תיפתח אי"ה השבוע, ביום רביעי כ"ח ניסן (15 באפריל). על פי החלטת שר השיכון חיים כץ (ליכוד), עד 50% מהדירות יוקצו למשרתי מילואים, מתוכן כ-25% ללוחמים במערך הלוחם. פירוט חלוקת הדירות מתוך 7,922 הדירות שיוגרלו, החלוקה תהיה כדלקמן: 2,962 דירות לזכאים כלליים, 1,453 דירות לבני מקום, 1,550 דירות למשרתי מילואים, 1,270 דירות ללוחמים במילואים, ו-203 דירות לנכים. שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, מסר: "האויב רוצה להרוס ואנחנו ממשיכים לבנות בכל הכוח". מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, הבהיר כי "פתיחת ההגרלה הראשונה לשנת 2026 בעיצומו של מבצע 'שאגת הארי' מבטאת את המחויבות לבנייה והתיישבות". היישובים המרכזיים בהגרלה בראש רשימת היישובים עומדת מעלה אדומים (פרויקט ציפור מדבר) עם 1,663 דירות, מתוכן 408 למשרתי מילואים ו-408 ללוחמים. בית שמש, יישוב המהווה מרכז חשוב לציבור החרדי, תזכה ל-425 דירות בפרויקט נווה שמיר 2, מתוכן 83 למשרתי מילואים ו-61 ללוחמים. קריית גת תציע 1,319 דירות במערב העיר, כפר סבא 1,060 דירות בשכונת הצעירים, ומזכרת בתיה 427 דירות במזרח היישוב. גם יישובים נוספים כמו רכסים, בית דגן, קדימה צורן ובת חפר ישתתפו בהגרלה עם מאות דירות כל אחד.

רשמית הישובים המשתתפים בהגרלה הקרובה

תנאי הזכאות וההרשמה

ההרשמה תיפתח לחסרי דירה בלבד - כלומר, מי שאין בבעלותם דירה או חלק בדירה. תנאי הכרחי להשתתפות הוא אישור זכאות בתוקף מטעם משרד הבינוי והשיכון. כל זכאי רשאי להירשם לעד שלושה יישובים ולכלל ההגרלות המתקיימות בהם.

ההרשמה להגרלה מתבצעת באתר הייעודי.

יצוין כי בהגרלה הקודמת, נרשמו 132,361 משקי בית - שיא של כל הזמנים מאז השקת תוכנית "דירה בהנחה". הנתונים מעידים על הביקוש העצום לדיור במחירים סבירים, במיוחד בקרב משפחות צעירות וזוגות חרדיים המתמודדים עם מחירי הדיור הגבוהים.

משרד השיכון מדגיש כי הנתונים המפורטים מוערכים ונתונים לשינויים בהתאם להחלטות רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון.