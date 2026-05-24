מכה נוספת לצעירים החרדים: ישללו הנחות דיור מחייבי גיוס  

הסנקציות הכלכליות נגד חייבי הגיוס במגזר החרדי עוברות משלב האיומים והדיונים לשלב החקיקה המחייבת בשטח. התיקון הדרמטי שנכנס לתוקף מחבר לראשונה באופן ישיר וחד-משמעי בין מילוי חובת השירות הצבאי לבין הזכות לקבלת הטבות דיור, מענקים וסבסוד ממשלתי במיליוני שקלים. כך דיווח לראשונה העיתונאי מיכאל שמְש

על פי הנהלים החדשים, משרד הבינוי והשיכון יקיים סנכרון מחשוב קשיח ואוטומטי מול מסדי הנתונים של אגף כוח האדם בצה"ל. אזרח – או אחד מבני זוגו – שיוגדר במערכת הצבאית כחייב גיוס שלא הסדיר את מעמדו החוקי, יאבד באופן מיידי את זכאותו להשתתף במכרזי הדיור הממשלתיים.

מעתה, מי שלא יחזיק באישור רשמי וחתום על הסדרת מעמדו מול שלטונות הצבא, ייפלט אוטומטית ממערכת הדיור הממשלתית.

המכה היא כפולה ומכופלת: הסנקציה המשפטית קובעת כי גם אזרחים שכבר זכו בהגרלה בעבר אך טרם השלימו את רכישת הדירה – זכייתם תבוטל לאלתר וכספם יוחזר, מה שכמובן יחריף את משבר הדיור החרדי.

החלטה משפטית מחייבת

בלשון המשפטית של ההחלטה נקבע: "הגשת בקשה שלא בהתאם למצב האישי תביא לשלילת הזכאות, הזכייה וביטול הרכישה". מיד לאחר מכן מופיע סעיף הברזל החדש: "החל מיום כניסת החלטה זו לתוקף, הזכאות להשתתף בהגרלות מותנית בכך שלפי נתוני צה"ל, היחיד או כל אחד מבני הזוג, אינם מוגדרים על-ידי צה"ל כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם".

ההחלטה התקבלה בעקבות דרישה נחרצת של הייעוץ המשפטי לממשלה, שהעביר הנחיה משפטית דרך המשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון. על פי ההנחיה, רשות מקרקעי ישראל אינה יכולה לגרור רגליים והיא מחויבת לקבל החלטות אופרטיביות שיאפשרו את שלילתה המיידית של הזכות להשתתף בתוכניות "דירה בהנחה" עבור מי שמוגדרים כחייבי גיוס.