לאחר שבתנועה לאיכות השלטון הודיעו הערב כי הם מתנגדים למינוי מקורבו של השר לשעבר גולדקנופף, יהודה מורגנשטרן למ"מ מנהל רמ"י, בצעד חריג, גפני הוציא הודעת גינוי חריפה | גפני אמר: "התנועה המכנה את עצמה שפועלת ל"איכות השלטון" מתנגדת שמנהל רמ"י יהיה אדם חרדי" (פוליטי)
עשרות מפקחים של רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי עשרות שוטרי יחידת יואב, פתחו היום במבצע "נץ הדרום 3" במסגרתו חולקו מאות התראות לצווי הריסה בגין פלישות והשתלטויות בלתי חוקיות בקרקעות מדינה במרחב הנגב (משטרה)
מרים לוי ז"ל, אימא צעירה חסידת חב"ד, נהרגה בתאונה מחרידה בצפון הארץ לפני כשלושה חודשים, לאחר שסוסים בכביש גרמו לה לאבד שליטה על רכבה | בעל הסוסים, שחשוד בגרימת מוות ברשלנות, צפוי לקבל אלפי דונם של אדמות מדינה להרחבת המרעה (בארץ)