ארצות הברית ואיראן מנהלות משא ומתן מתקדם על הסכם עקרונות בן שלושה עמודים שעשוי להביא לסיום המלחמה | במוקד המגעים עומדת הצעת פשרה ולפיה איראן תוותר על מאגר האורניום המועשר שלה בתמורה להפשרת מיליארדי דולרים (חדשות)
כשנה ושלושה חודשים לאחר שהטילה אמברגו סחר על ישראל, טורקיה מחליטה על צעד חסר תקדים ודרמטי, ומפסיקה כליל את תנועת הספינות הטורקיות לנמלי המדינה | ההחלטה הטורקית חלה גם על סחורות המיועדות לרשות הפלסטינית, והיא מהווה מכה כלכלית נוספת לישראל (מדיני)
אחרי שעות ארוכות של כיפופי ידיים פולטיים, לחצים ופרסום ספינים וכותרות, הממשלה ניצלה ברגע האחרון מהתבזות בחוק פיזור הכנסת | מי שצפוי לחזור לכנסת במסגרת החוק הנורבגי הוא השר גולדקנוף שתמך בחוק | כל הפרטים על מה שיש בחוק הגיוס הצפוי והמוסכם - החלק הרע: לראשונה סנקציות מוסדיות ואישיות אחרי שנה (אקטואלי)
חקיקת חוק הגיוס ממשיכה להסתבך וכרגע האיום נראה בעיקר מתוך הקואליציה - ומכיוונו של יו"ר ועדת חוץ וביטחון | על פי העקרונות החדשים שרוצה להציב יולי אדלשטיין ונחשפים כעת לראשונה, יעדי הגיוס יהיו גבוהים ממה שהציג שר הביטחון ויותר מ-50 אחוז, הסנקציות תהיינה קשות יותר והסיכוי שזה יעבור את סף דלתם של גדולי ישראל שואף לאפס (חרדים)