מעייריב עם איצלה כץ ויהודה גליקמן - צפו בתוכנית המלאה ( צילומים: יעקב כהן, פלאש 90, שאטרסטוק, AI - על בסיס צילומים של פלאש 90, מוטי גרין, שלמה גרוס, שוקי לרר | צילום תמונת כתבה: בינה מלאכותית מבוססת פלאש 90 )

יום משמעותי לעולם התורה והרבנות - אב גם ליושב ראש ש"ס אריה דרעי: בתום קרב אימתנים על קולות חברי הגוף הבוחר את הרב הראשי של תל אביב - העיר השניה בגדולה בישראל, הגאון רבי זבדיה כהן, אחיו של ראש ישיבת אבני נזר הגאון רבי זמיר כהן, נבחר היום ברוב קולות מרשים לכהן כרבה הראשי הספרדי של תל אביב. על ההשלכות והמשמעויות הפוליטית - במהדורת מעייריב המורחבת שלפניכם.

בג"ץ פינת נירנברג

ית המשפט העליון, ששם לו למטרה גלויה להחריב את עולם התורה היו לא תהיה, החליט היום לקחת את המסע המפוקפק לפירוק עולם התורה צעד אחד קדימה ולהטיל סנקציות כלכליות כואבות במיוחד על לומדי התורה בגילאי גיוס. איצלה כץ ויהודה גליקמן בפאנל מורחב במהדורת מעייריב שלפניכם.

ברית האחים - מהדורת 2026

מה שהחל כשמועות וגישושים הפך היום למציאות פוליטית חדשה שתטלטל את מערכת הבחירות הקרובה. בצעד דרמטי ומתואם, הודיעו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראש האופוזיציה יאיר לפיד על איחוד כוחות מלא. השמות בנט 2026 ויש עתיד מפנות את מקומם לשמה החדש של המפלגה המשותפת שתיקרא בשם "ביחד". בפאנל מורחב במיוחד, איצלה כץ ויהודה גליקמן עושים לכם סדר. צפו במהדורת מעייריב המורחבת שלפניכם.

מנהיג של דור

מנהיג הציבור הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ממשיך גם בימים אלו במסעו בקרב עולם התורה ובמסירת שיעורים בהיכלי הישיבות מה שמוכר לנו בשם ריתחא דאורייתא. היום הגיע הגר"ד להיכל ישיבת פוניבז', שם הוא מסר שיעור לכלל תלמידי הישיבה בהיכל אוהל קדושים. רגע לפני שעלה לפגישה עם רעו הוותיק רה"י הגרב"ד פוברסקי, הוא העביר מסר חד וברור לעולם התורה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם.